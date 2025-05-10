نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الطقس اليوم السبت 10 مايو 2025: ارتفاع درجات الحرارة وتوقعات بموجة حارة شديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس في الساعات القادمة، حيث تفصلنا 24 ساعة فقط عن ذروة الموجة الحارة التي من المتوقع أن تبلغ ذروتها غدًا الأحد 11 مايو 2025.

ومع تصاعد درجات الحرارة، ستسجل القاهرة 40 درجة مئوية، بينما ستتجاوز درجات الحرارة في جنوب البلاد 42 درجة مئوية خلال ساعات النهار.

تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت

اليوم السبت، يسود الطقس شديد الحرارة نهارًا على كافة الأنحاء، بينما سيكون معتدلًا ليلًا على أغلب المناطق.

كما يتوقع تكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية، ما قد يؤثر على الرؤية الأفقية، لذا شددت الأرصاد على ضرورة توخي الحذر وترك مسافات آمنة بين السيارات وتشغيل الكشافات الأمامية وتهدئة السرعة على الطرق.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط، فتكون معتدلة، حيث يتراوح ارتفاع الموج بين 1.5 إلى 2.25 متر، مع رياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية. في حين ستكون حالة البحر الأحمر بين الخفيفة والمعتدلة، حيث يتراوح ارتفاع الموج بين 1 إلى 1.75 متر، مع رياح شمالية غربية.

موعد انتهاء الموجة الحارة

أشارت الأرصاد الجوية إلى أن الموجة الحارة ستستمر حتى يوم الأحد، لكن من المتوقع انخفاض درجات الحرارة بشكل تدريجي اعتبارًا من الاثنين المقبل، حيث ستنخفض درجات الحرارة بمقدار يصل إلى 8 درجات مئوية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 10 مايو 2025

القاهرة: العظمى 38، الصغرى 26

6 أكتوبر: العظمى 39، الصغرى 24

الإسكندرية: العظمى 36، الصغرى 25

شرم الشيخ: العظمى 42، الصغرى 30

الغردقة: العظمى 41، الصغرى 28

أسوان: العظمى 42، الصغرى 25

الأقصر: العظمى 42، الصغرى 25

المنيا: العظمى 40، الصغرى 19

بني سويف: العظمى 39، الصغرى 19

قنا: العظمى 42، الصغرى 25

أسيوط: العظمى 41، الصغرى 20

الفيوم: العظمى 38، الصغرى 20

دمياط: العظمى 34، الصغرى 22

الإسماعيلية: العظمى 38، الصغرى 20

العريش: العظمى 34، الصغرى 19

رأس سدر: العظمى 36، الصغرى 25

نويبع: العظمى 37، الصغرى 25

طابا: العظمى 35، الصغرى 23

نصائح الأرصاد الجوية

ناشدت الهيئة العامة للأرصاد المواطنين بتوخي الحذر، خاصة في المناطق التي تشهد ارتفاعًا شديدًا في الحرارة.

كما طالبت بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة والحرص على شرب كميات كافية من الماء، خاصة في المناطق الجنوبية والصحراوية.