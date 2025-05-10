ضبط شخصان فى المنوفية يديران محطة بث تليفزيونى لاسلكية بدون تصريح

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 10 مايو 2025 03:36 مساءً - إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية والبرمجيات والبث الفضائى، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية، قيام شخصين مقيمان بالمنوفية بإنشاء وإدارة محطة بث تليفزيونى لاسلكية بمحافظة المنوفية، يقومان من خلالها بإستقبال العديد من القنوات الفضائية المشفرة وغير المشفرة وإعادة بثها بشفرة خاصة بدون تصريح من الجهات المختصة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وُضبط بحوزتهما (عدد من الأجهزة والأدوات والمستلزمات المستخدمة فى إستقبال الإشارة ومعالجتها وإعادة تشفيرها وبثها بصورة لاسلكية- وحدة معالجة مركزية – 4 محطات لتقوية الإشارة – محل ملك أحدهما لبيع مستلزمات كسر شفرة القنوات – 2 هاتف محمول "بفحصهما فنياً تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى).

وبمواجهتهما أقرا بإرتكابهما المخالفات المشار إليها بقصد تحقيق الربح المادى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.