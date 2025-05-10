رئيس الوزراء يفتتح عددا من المشروعات بميناء غرب بورسعيد

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 10 مايو 2025 03:36 مساءً - افتتح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، مصنع نيوهوريزون بميناء غرب بورسعيد، كما افتتح عددا من الصوامع بالميناء.

وضمن جولته اليوم بمنطقة شرق بورسعيد المتكاملة، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، مصنع الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية (نيرك)، حيث كان في استقباله المهندس كريم سامي سعد، والدكتور أحمد فكري عبد الوهاب، عضوا مجلس الإدارة.

وأكد رئيس الوزراء أهمية هذا المشروع الواعد في توطين أحد أهم الصناعات في مجال النقل، والتي توليها الدولة اهتماماً كبيراً لكونها تخدم أهداف التنمية الشاملة للدولة من خلال تحقيق الربط الفاعل بين مختلف المناطق، عبر وسائل نقل حضارية مستدامة، تيسر حركة البشر والبضائع.

وخلال الزيارة، قدم المهندس أحمد المفتي، العضو المنتدب لشركة نيرك، عرضًا تقديميًا شاملًا استعرض خلاله التقدم المحرز في المشروع، وكذا مراحل التصنيع المختلفة داخل المصنع، فضلاً عن استراتيجية نيرك لتوطين صناعة السكك الحديدية في مصر.