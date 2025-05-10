ضبط مالك محل بيع "ريسيفر" فك شفرات القنوات الفضائية بالمخالفة للقانون

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 10 مايو 2025 02:36 مساءً - إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية والبرمجيات والبث الفضائى، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، قيام مالك محل لبيع أجهزة "الريسيفر" مقيم بمحافظة المنوفية، ببيع أجهزة "الريسيفر" المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية "غير المصرح بتداولها بالأسواق" بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المحل المشار إليه وأمكن ضبط مالكه، وبالتفتيش فى حضوره تم العثور على عدد من أجهزة الريسيفر المجهزة لفك شفرات القنوات الفضائية "بدون ترخيص"، هاتف محمول بفحصه فنياً تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى.

وبمواجهته أقر بإرتكاب المخالفات المشار إليها بقصد تحقيق أرباح مادية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.