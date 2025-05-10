الداخلية تضبط مرتكب واقعة إطلاق أعيرة رش على الكلاب بالقاهرة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 10 مايو 2025 02:36 مساءً - فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر أحد المواقع الإخبارية تضمن قيام أحد الأشخاص بإطلاق أعيرة "رش" تجاه الكلاب بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة .



بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة) وبحوزته السلاح المستخدم فى إرتكاب الواقعة، وبمواجهته إعترف بإرتكابها على النحو المشار إليه ، وعلل قيامه بذلك لسابقة تعرضه للهجوم من قبل إحدى الكلاب الضالة بمنطقة سكنه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.