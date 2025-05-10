أخبار مصرية

الداخلية تضبط مرتكب واقعة إطلاق أعيرة رش على الكلاب بالقاهرة

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الداخلية تضبط مرتكب واقعة إطلاق أعيرة رش على الكلاب بالقاهرة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 10 مايو 2025 02:36 مساءً - فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر أحد المواقع الإخبارية تضمن قيام أحد الأشخاص بإطلاق أعيرة "رش" تجاه الكلاب بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة . 

بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة) وبحوزته السلاح المستخدم فى إرتكاب الواقعة، وبمواجهته إعترف بإرتكابها على النحو المشار إليه ، وعلل قيامه بذلك لسابقة تعرضه للهجوم من قبل إحدى الكلاب الضالة بمنطقة سكنه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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