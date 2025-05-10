نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أنشطة وزير التعليم العالي والبحث العلمي خلال أسبوع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جهودها لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، ودعم القضايا التنموية والمجتمعية.

وفي هذا الإطار، أصدرت الإدارة العامة للمكتب الإعلامي تقريرًا يستعرض أبرز أنشطة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي خلال أسبوع، والتي تهدف إلى تعزيز جودة التعليم العالي وتحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.

شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، افتتاح الملتقى الطلابي "Mobility Talk"، وفي كلمته، أكد الوزير أن الوزارة أولت اهتمامًا خاصًا بتطوير البرامج التكنولوجية في الجامعات، لا سيما في المجالات ذات الأولوية الوطنية مثل النقل والمواصلات. وأوضح أن الجامعات التكنولوجية بادرت بإدراج تخصصات حديثة في تكنولوجيا السكك الحديدية، تماشيًا مع توجهات الدولة في هذا القطاع الحيوي.

كما شهد الدكتور أيمن عاشور، بمشاركة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، انطلاق فعاليات سلسلة الحوارات الشبابية التي تُنظم تحت شعار "مع الشباب... حقائق وأرقام". وخلال كلمته في اللقاء الافتتاحي، أعرب الوزير عن سعادته بالحوار المباشر مع الشباب، مؤكدًا أن هذه اللقاءات تمثل منصة حيوية لسماع أفكارهم، والتي تُعد ركيزة أساسية في رسم مستقبل التعليم العالي في مصر، مشيرًا إلى الطفرة غير المسبوقة التي يشهدها القطاع تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ببناء الإنسان المصري وتمكين الشباب.

والتقى الوزير بالدكتورة آبي توشيكو وزيرة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا اليابانية والوفد المرافق لها؛ لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي. وتم خلال اللقاء استعراض مشروع كليات الكوزن (EJ-KOSEN) المصرية اليابانية لنقل التجربة اليابانية في التعليم الفني والتكنولوجي إلى مصر، إلى جانب بحث عدد من مشروعات التعاون الأكاديمي والبحثي المشترك.

كما استقبل الدكتور أيمن عاشور السيد مباي محمد، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية القمر المتحدة، لبحث التعاون الأكاديمي والبحثي بين الجانبين. وتناول اللقاء إمكانية تنفيذ مشروعات بحثية مشتركة في موضوعات ذات اهتمام مشترك، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة في البلدين، ويُسهم في تبادل الخبرات الفنية.

وترأس الوزير الاجتماع الأول لمجلس التخطيط والدراسات لمقرري المجالس النوعية بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، مؤكدًا أن التعليم العالي هو بيت الخبرة الوطني القادر على تنفيذ خطط التنمية. وأوضح أن الوزارة أطلقت عدة مبادرات استراتيجية، من بينها مبادرة "تحالف وتنمية" لتعزيز التكامل بين الجامعات واحتياجات الدولة، و"استراتيجية الابتكار المستدام" لربط البحث العلمي بالصناعة.

كما تفقد الدكتور أيمن عاشور، برفقة الدكتور أشرف صبحي، فعاليات برنامج "اعرف نفسك"، وهو ثمرة تعاون مشترك بين الوزارتين، يهدف إلى تعزيز وعي الشباب وتنمية قدراتهم الشخصية والنفسية. وأكد الوزير أن هذا البرنامج يُعد لبنة أساسية في بناء شخصية الطالب المتكاملة، ويجسد نموذجًا ناجحًا للشراكة المؤسسية.

وشهد الوزير أيضًا انطلاق فعاليات "صالون القادة الثقافي - الملتقى الحواري لبناء الوعي"، مؤكدًا اهتمام الوزارة بالأنشطة الطلابية في الجامعات، لما لها من دور كبير في بناء الشخصية، وترسيخ قيم الانتماء والتسامح والمحبة بين الطلاب.

كما شهد ختام فعاليات الملتقى القمي للابتكارات العلمية والهندسية، الذي نظمته الوزارة دعمًا للطلاب الموهوبين من المعاهد العليا والمتوسطة والجامعات التكنولوجية. وأشار الوزير إلى أن هذا الملتقى يترجم إستراتيجية الوزارة التي تضع الابتكار والتكنولوجيا على رأس أولوياتها لتحقيق اقتصاد قائم على المعرفة.

واختتم الوزير أنشطته الأسبوعية بترؤس اجتماع مع مديري مراكز ذوي الإعاقة بالجامعات المصرية، مشيرًا إلى حرص الوزارة على تقديم التيسيرات والدعم اللازم للطلاب ذوي الإعاقة، وتنوع الأنشطة الطلابية المقدمة لهم، من أجل تمكينهم وتعزيز مشاركتهم المجتمعية.