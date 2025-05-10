نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة حلوان الأهلية تطلق مسابقة "meta coder" للبرمجة وتكرم الثلاث مراكز الأولى في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - في خطوة تعكس دعم الجامعة للتميز والابتكار، أطلقت كلية علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات بـ جامعة حلوان الأهلية أولى مسابقاتها البرمجية تحت عنوان "Meta Coder"، وذلك بمشاركة 40 فريقًا طلابيًا تنافسوا داخل معامل الكلية والتى تم تجهيزها بأحدث التقنيات، وسط أجواء من الحماس وروح التحدي.

وأكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان الأهلية، أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية المهارات العملية والتكنولوجية للطلاب، مشيرًا إلى أن تنظيم مثل هذه المسابقات يعكس رؤية الجامعة في إعداد كوادر قادرة على المنافسة في سوق العمل الرقمي. وأوضح أن المسابقة تمثل منصة لتبادل المعرفة والتجربة بين الطلاب وتحفيزهم على الابتكار والتفكير المنطقي.

من جانبه، أشار الدكتور أسامة إمام، عميد كلية علوم الحاسب، إلى أن تنظيم مسابقة Meta Coder يأتي ضمن استراتيجية الكلية لدعم الجانب العملي والتطبيقي لدى الطلاب، وتعزيز قدراتهم في البرمجة، وتحفيزهم على استكشاف حلول تقنية مبتكرة. وأشاد بالمستوى الذي أظهره الطلاب، والذي يعكس جودة العملية التعليمية والبرامج الأكاديمية بالكلية.

أسفرت المسابقة عن فوز فريق "نجرسكو" بالمركز الأول، وضم الطالبين يوسف وحيد وجرجس مدحت، بينما جاء في المركز الثاني فريق "CC1"، والذي ضم عبد الرحمن أمين وبيبرس محمد عبد المنعم، وجاء في المركز الثالث فريق "sleepyDevs"، ويتكوّن من الطالب عبد الرحمن إسلام أحمد والطالبة مريم محمد.

كما شهدت المسابقة تكريم جميع الفرق المشاركة "٤٠ فريق" بشهادات تقدير لتقدم مستوى الطلاب، في لفتة تعكس تقدير الجامعة لجهدهم، وتؤكد التزامها المستمر بتوفير بيئة تعليمية تفاعلية تدعم الإبداع وتحتضن المواهب.

جاء تنظيم المسابقة تحت إشراف الأستاذ السيد عطا أمين عام الجامعة، وإشراف أكاديمي من الدكتور هلال أحمد، منسق برنامج علوم البيانات، والدكتورة سلوى أسامة، منسق برنامج برمجيات الإنسان الآلي، منظمين المسابقة والقائمين عليها،وبمشاركة فعالة من اتحاد طلاب الكلية، مما ساهم في إنجاح الحدث وخروجه بأفضل صورة.