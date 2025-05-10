نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الإنتاج الحربي تشارك بالمعرض الدولي للسلامة ومكافحة الحرائق (Firesec 2025) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الإنتاج الحربي مشاركة شركاتها في المعرض الدولي للسلامة ومكافحة الحرائق (Firesec 2025)، والمقرر إقامته خلال الفترة من 12 إلى 14 من شهر مايو الجاري، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، بضرورة الحرص على قيام الجهات التابعة للوزارة بالمشاركة في مختلف المعارض المحلية والدولية في مجال عملها بما يسهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومي.

أوضح محمد صقر المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الهدف من مشاركة "الإنتاج الحربي" في (Firesec 2025) هو عرض ما توصلت إليه الشركات التابعة للوزارة من تكنولوجيات التصنيع الحديثة بمجال السلامة ومكافحة الحرائق، حيث ستشارك بالمعرض ثلاثة من شركات الإنتاج الحربي، وهي شركة حلوان للمسبوكات (مصنع 9 الحربي) بعدد من منتجات المسبوكات مثل (محبس 3 بوصة، جرليا، جسم حنفية حريق، كوع، مشترك، قفيز)، وتشارك حلوان للصناعات الهندسية (مصنع 99 الحربي) رائدة صناعة أجهزة إطفاء الحريق بسعاتها وأنواعها المختلفة حيث ستعرض منتجاتها من طفايات حريق سعة (1) كجم خرطوشة داخلية، وسعة (6) كجم "ضغط مخزون، وثاني أكسيد الكربون، وتلقائي أسطواني"، وسعة (9) لتر رغوي، بينما تشارك شركة بنها للصناعات الإلكترونية (مصنع 144 الحربي) بمنتجاتها من منظومات كاميرات المراقبة وأنظمة إنذار الحريق.

جدير بالذكر أن المعرض الدولي للسلامة ومكافحة الحرائق (Firesec 2025) يعد منصة متكاملة لعرض أحدث ابتكارات السلامة والأمن وأنظمة الحماية الذكية والحلول الرقمية التي تشكل مستقبل الحماية من الحرائق والاستجابة للطوارئ وإدارة المخاطر، ويتم ضمن فاعليات المعرض عقد ورش عمل ولقاءات مع الخبراء وكذا تنظيم عروض مباشرة، مما يمثل فرصة فريدة لتبادل الخبرات واكتساب المعرفة والتواصل مع نخبة من المتخصصين بهذا المجال.

وتدعو وزارة الإنتاج الحربي جميع المعنيين بما في ذلك الشركات والمستثمرين لزيارة جناح الإنتاج الحربي بالمعرض، حيث أنها تعد فرصة للاطلاع على المنتجات المختلفة لشركات الإنتاج الحربي في مجال السلامة ومكافحة الحرائق والتي يتم الحرص على تصنيعها بجودة عالية وأسعار منافسة.