نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قوات الدفاع الشعبى والعسكرى تواصل تنفيذ الأنشطة والفعاليات لدعم المجتمع المدنى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفذت قوات الدفاع الشعبى والعسكرى مشروعًا للتدريب العملى المشترك لإدارة الأزمات والكوارث بمحافظتى (البحيرة – المنيا ) بمشاركة الأجهزة التنفيذية لكل محافظة من خلال تنفيذ سيناريوهات تتضمن إصطفاف المعدات والمركبات والتأكد من كفاءتها وتفهم أطقم التشغيل لمهامهم، وتفقد معسكرات الإيواء العاجل والتأكد من جاهزيتها، وفى نهاية التدريب تم تكريم عدد من أسر الشهداء الذين ضحوا بدمائهم وأرواحهم الطاهرة فى سبيل رفعة مصرنا الحبيبة.



كما نظمت خمس ندوات تثقيفية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ومحافظة البحيرة وجامعتى بنها والإسكندرية والإتحاد العام لنقابات عمال مصر لإلقاء الضوء على المخاطر والتحديات التى تحيط بالدولة المصرية فى ظل المتغيرات الحالية على المستوى الإقليمى والدولى، كذلك الدور والجهود التى تقوم بها الدولة فى مختلف المجالات، من خلال تقديم محاضرات توعية تثقيفية بواسطة محاضرين من الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية وأساتذة الجامعات، فضلًا عن تقديم مجموعة

من الطلبة للعروض والأعمال الفنية المعبرة عن حب الوطن.



وفى ختام الندوات ألقى قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى كلمة نقل فيها تحيات الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور، مشيرًا إلى أهمية الإنتباه والوعى

الحقيقى لحجم المخاطر والتحديات الراهنة بالمنطقة، وفى ختام الندوات تم تكريم عدد من أسر الشهداء

وذوى الهمم.



كما نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة إحتفالية كبرى بقاعدة الإسكندرية البحرية، ومعرض لمنتجات ذوى الهمم بالتعاون مع المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة

بفندق ونادى القوات المسلحة بالفيوم ودار هيئة الإمداد والتموين بالقاهرة، فضلًا على تنظيم عدد

من الزيارات للعاملين بالوزارات والمديريات وطلائع مصر من طلبة الجامعات والمدارس إلى عدد من الوحدات العسكرية والمشروعات التنموية القومية لإطلاعهم على جهود القوات المسلحة وإنجازات الدولة المصرية فى سبيل تحقيق رؤية مصر 2030.