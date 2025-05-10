رئيس جامعة القاهرة يصدر قرارات لشغل عدد من المناصب الأكاديمية والإدارية

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أحمد جودة - القاهرة - أصدر الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة عدة قرارات لشغل عدد من المناصب القيادية الأكاديمية والإدارية بكليات الجامعة وإدارتها، والمستشفيات.

ووجه الدكتور. محمد سامي عبد الصادق القيادات الجديدة بالعمل بروح الفريق، والالتزام الكامل باستراتيجية الجامعة والعمل وفق رؤيتها، بما يحافظ على مكانتها واستمرار تميزها وتقدمها فى التصنيفات الدولية، واستثمار كل الطاقات لدعم جهود الدولة فى تحقيق التنمية المنشودة.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن القرارات شملت ترقية 1160 موظفا ممن أتموا في مستوياتهم الوظيفية حتى 30/6/2024 المدد البينية المحددة وفق الجداول الواردة بالكتاب الدوري للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في 1/7/2024، مع صرف الفروق المالية المستحقة لهم اعتبارًا من 1/7/2024، وترقية المحامين المخاطبين بأحكام قانون الإدارات القانونية مع صرف الفروق المالية المستحقة لهم اعتبارا من 1/7/2024.

كما تضمنت قرارات الدكتور محمد سامي عبد الصادق، تكليف الدكتورة هايدي بيومي الأستاذ المساعد بكلية الآداب بالإشراف على مكتب العلاقات الدولية بالجامعة، وتكليف السيد هاني عبد اللطيف رضوان القائم بعمل أمين الجامعة المساعد بتسيير أعمال أمين عام الجامعة لحين الانتهاء من إجراءات شغل الوظيفة.

كما شملت قرارات رئيس جامعة القاهرة، قيام د.هاني سري الدين بأعمال رئيس مجلس قسم القانون التجاري، وتعيين د.طارق فتحي سرور رئيسا لمجلس قسم القانون الجنائي، ود.عبد الهادي العوضي رئيسا لمجلس قسم القانون المدني، ود.محمد رمضان حسنين رئيسا لمجلس قسم القانون الدولي العام.

كذلك شملت القرارات تعيين 188 طبيبا مقيما بمستشفيات الجامعة في تخصصات الباطنة العامة، والجراحة العامة، وجراحة التجميل، وجراحة الأوعية الدموية، وجراحة الأطفال، والنساء والتوليد، والتخدير، وطب العين وجراحتها، والأنف والأذن والحنجرة، والسمعيات، والتخاطب، والمسالك البولية، وجراحة العظام، وجراحة القلب والصدر، وجراحة المخ والأعصاب، والأشعة التشخيصية، وعلاج الأورام، والطب النووي، وطب الأطفال، والأمراض الجلدية، وأمراض الذكورة، والأمراض العصبية، وفسيولوجيا العصبية، والأمراض المتوطنة، والباثولوجيا الاكلينيكية، والباثولوجيا الكيميائية، والأمراض النفسية، القلب والأوعية الدموية، وطب الحالات الحرجة، وطب الصناعات، وطب العائلة، والروماتيزم والتأهيل، وطب الطوارئ، الأمراض الصدرية.