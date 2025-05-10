نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدبولي: بدء إنتاج أول عربة قطار من مصنع نيرك في يوليو المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن إنتاج أول عربة قطار من مصنع نيرك سيبدأ في يوليو 2025، في خطوة هامة نحو تعزيز الصناعة الوطنية وتحقيق الاستقلالية في إنتاج وسائل النقل.

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمطورين الصناعيين

وفي تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده من مصنع نيرك في شرق بورسعيد، أشار مدبولي إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تضم 14 مطورًا صناعيًا، مؤكدًا أن مجموعة موانئ أبو ظبي قد وقعت العقد الـ15 في المنطقة الاقتصادية، مما يساهم في دفع مشروعات التنمية الصناعية في مصر.