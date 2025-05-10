نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدبولي: 14 مطورًا صناعيًا في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والعقد الـ15 مع مجموعة موانئ أبو ظبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تضم 14 مطورًا صناعيًا، مشيرًا إلى أن مجموعة موانئ أبو ظبي قد وقعت العقد الـ15 لإقامة مشروعات جديدة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

تفاصيل المؤتمر الصحفي

جاء ذلك في تصريحات له خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مصنع نيرك، الواقع في شرق بورسعيد.

وأوضح مدبولي أن مجموعة موانئ أبو ظبي ستساهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد المصري من خلال المشروعات التي ستنفذها في المنطقة الاقتصادية.

إنتاج أول عربة قطار في يوليو القادم

كما أعلن الدكتور مدبولي عن بدء إنتاج أول عربة قطار من مصنع نيرك في يوليو 2025، موضحًا أن هذا المشروع سيعزز من قدرات مصر في إنتاج القطارات محليًا، مما يساهم في تعزيز البنية التحتية للنقل وتوفير فرص عمل جديدة.