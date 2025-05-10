نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- رئيس الوزراء يشهد توقيع عقد توريد 21 وحدة قطار لمشروع المترو الإقليمي بالإسكندرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع عقد توطين وتوريد 21 وحدة قطار بمجموع 189 عربة لمشروع المترو الإقليمي بالإسكندرية، الذي يربط محطة أبو قير بمحطة مصر.

تفاصيل العقد والمشروع

يعد هذا العقد جزءًا من الجهود المستمرة لتطوير منظومة النقل في مصر، خاصة في مدينة الإسكندرية، التي تشهد تطويرًا مستمرًا في مجال النقل الجماعي.

كما يُعد هذا المشروع خطوة هامة نحو تحسين البنية التحتية للنقل العام في مصر، حيث يساهم في تخفيف الأعباء على وسائل النقل الحالية وتقديم خدمة متميزة للمواطنين.

أهمية المشروع لتطوير النقل في الإسكندرية

سيسهم المشروع بشكل كبير في تحسين التنقل بين مناطق أبو قير ومحطة مصر، حيث سيوفر وحدات قطار حديثة ومتطورة يمكنها تحمل الضغط السكاني المتزايد في المدينة.

ويهدف المشروع إلى تقديم خدمة سريعة وآمنة للمواطنين، ويأتي في إطار خطة الحكومة لتطوير قطاع النقل وتحسين جودة الحياة في المدن الكبرى.