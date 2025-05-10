عاجل- مدبولي يتفقد مشروعات استراتيجية في مجال الأمن الغذائي والتجارة اللوجستية

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أحمد جودة - القاهرة - في إطار جهود الدولة لتعزيز منظومة الأمن الغذائي، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه اليوم، موقع مشروع شركة "رووتس" المصرية الجاري إنشاؤه.

ويُعد هذا المشروع واحدًا من المشروعات الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز تجارة وتخزين الحبوب.

مشروع "رووتس" لتخزين الحبوب

يضم مشروع "رووتس" محطة صب جاف نظيف تمتد على مساحة 267 ألف متر مربع، ويشتمل على رصيف بطول 500 متر.

ويُقدر أن تصل الطاقة الإنتاجية لهذه المحطة إلى 6 ملايين طن سنويًا، بتكلفة إجمالية تصل إلى 2.2 مليار جنيه.

كما يُتوقع أن يوفر المشروع 500 فرصة عمل.

المنطقة اللوجستية لشركة "رووتس"

كما استعرض الدكتور مصطفى مدبولي المنطقة اللوجستية التابعة لشركة "رووتس"، والتي سيتم إنشاؤها على مساحة 400 ألف متر مربع.

هذه المنطقة ستكون مركزًا للخدمات ذات القيمة المضافة، مع طاقة سنوية تصل إلى 6 ملايين طن. وتُقدر تكلفة المرحلة الأولى من المشروع بنحو 220 مليون جنيه، ومن المتوقع أن توفر نحو 120 فرصة عمل.

مشروع "سكاي للموانئ"

في خطوة أخرى لتعزيز القدرة اللوجستية، تفقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الأعمال الجارية في مشروع شركة "سكاي للموانئ" المصرية.

المحطة متعددة الأغراض التي تعمل عليها الشركة تقع على 380 ألف متر مربع، ويصل طول رصيفها إلى 900 متر، وتصل الطاقة التشغيلية لهذه المحطة إلى 8.5 مليون طن سنويًا.

وتبلغ استثمارات هذا المشروع 65 مليون دولار، ومن المتوقع أن يوفر 550 فرصة عمل.

كما أكّد طارق حسين، رئيس مجلس إدارة الشركة، أن معدل الشحن في المحطة يصل إلى 31 ألف طن يوميًا، بينما يبلغ معدل التفريغ 15 ألف طن يوميًا. وقد بدأت المحطة بالفعل أعمال التشغيل التجريبي، مع زمن انتظار متوسط يتراوح بين 4-5 ساعات.