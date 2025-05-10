نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدبولي يتفقد محطة قناة السويس للحاويات بشرق بورسعيد.. توسعات ضخمة واستثمارات تتجاوز 1.5 مليار دولار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولته اليوم بمنطقة شرق بورسعيد المتكاملة بزيارة محطة قناة السويس للحاويات بميناء شرق بورسعيد، حيث تفقد عددًا من مشروعات التطوير والتوسعات التي تشهدها المحطة ضمن خطة الدولة لتحويل المنطقة إلى مركز لوجستي عالمي.

ورافق رئيس الوزراء خلال الجولة عدد من الوزراء وكبار المسؤولين، حيث استعرض خلال زيارته حجم النشاط التجاري بالميناء، ومعدلات التداول الحالية، كما تابع من نقطة مشاهدة الأعمال الإنشائية الخاصة بالتوسعات الجارية في المحطة.

استثمارات ضخمة وموقع استراتيجي فريد

وقدّم المهندس أشرف عبد الشافي، مدير إدارة المشروعات والتطوير بشركة قناة السويس للحاويات، عرضًا تفصيليًا حول أعمال التطوير بالمحطة، مشيرًا إلى أن الشركة تأسست عام 2004 كمساهمة مصرية تعمل في نظام المناطق الحرة الخاصة، وتُعد أحد أذرع مجموعة A.P. Moller Maersk العالمية.

وأوضح عبد الشافي أن محطة قناة السويس للحاويات تقع على المدخل الشمالي لقناة السويس، بمساحة تُقدّر بـ 1.2 مليون متر مربع، وبطول أرصفة يصل إلى 2400 متر، وبلغت إجمالي الاستثمارات مليار دولار أمريكي حتى الآن.

وأضاف أن المحطة تستحوذ على 55% من إجمالي حاويات الترانزيت بالموانئ المصرية، و35% من صادرات الحاويات المبردة، إلى جانب 12% من حجم التجارة الخارجية لمصر، كما استقبلت منذ 2004 أكثر من 30 ألف سفينة وتم تداول أكثر من 50 مليون حاوية.

محطة خضراء صديقة للبيئة

لفت عبد الشافي إلى أن المحطة تطبق استراتيجية لتقليل الانبعاثات الكربونية، حيث كانت أول من استقبل سفينة حاويات في العالم تعمل بوقود الميثانول الأخضر في أغسطس 2023، وتم تزويدها بالوقود من الرصيف، في أول عملية من نوعها بمصر والشرق الأوسط، مما يعكس ثقة شركة ميرسك العالمية في كفاءة تشغيل الميناء.

وأشار إلى أن جميع المعدات الخاصة بمشروع التوسعة الجديد تعمل بالكهرباء، ما يدعم رؤية الشركة للتحول إلى واحدة من أكثر محطات الحاويات صداقة للبيئة عالميًا.

مشروع امتداد ضخم باستثمارات نصف مليار دولار

من جانبه، أكد المهندس كريم تايب، المشرف على تنفيذ امتداد محطة قناة السويس للحاويات، أن المشروع يأتي تتويجًا لرؤية الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية، حيث تم توقيع عقد امتياز جديد مع الدولة المصرية، وتُوج هذا الجهد بتوقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 165 لسنة 2023.

وأوضح تايب أن المشروع الجديد يشمل إضافة 955 مترًا إلى طول الأرصفة لتصل إلى 3400 متر تقريبًا، باستثمارات إضافية تبلغ 500 مليون دولار، لترتفع الطاقة الاستيعابية للمحطة من 5 إلى 7 ملايين حاوية سنويًا، مما يجعلها الأكبر في شرق البحر المتوسط.

جاهزية لاستقبال أضخم السفن

أشار تايب إلى أن البنية التحتية للمرحلة الأولى من التوسعة انتهت في أبريل 2024، وتم بالفعل استقبال نحو 24 سفينة على الرصيف الجديد. وأكد أن المحطة مجهزة لاستقبال كل أنواع وأحجام سفن الحاويات الحديثة، وتعمل بـ 30 ونش رصيف و90 ونش ساحة من أحدث الأنواع عالميًا.

وأضاف أن المحطة سجلت أعلى معدل تداول في تاريخها خلال عام 2024، حيث تم تداول 4 ملايين حاوية مكافئة، رغم التحديات التي تواجه الملاحة بالبحر الأحمر، ما يعكس كفاءة التشغيل وثقة الخطوط الملاحية الدولية.