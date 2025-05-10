نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - رئيس الوزراء يتفقد ميناء الجاف بشرق بورسعيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، زيارة موسعة إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، شملت تفقد وافتتاح عدد من المشروعات القومية والتنموية الهامة في شرق وغرب محافظة بورسعيد، إلى جانب متابعة أعمال الإنشاءات بمحطة قناة السويس للحاويات، وتفقد موقع الميناء الجاف في شرق بورسعيد، والذي يمثل إحدى الركائز الاستراتيجية في منظومة الخدمات اللوجستية بالمنطقة.

ورافق رئيس مجلس الوزراء خلال الزيارة عدد من كبار المسؤولين، على رأسهم الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى جانب الدكتور عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، واللواء أحمد العزازي، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعدد من القيادات التنفيذية والفنية.

تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الزيارة تأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي الفريد للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، من خلال تعزيز تكامل البنية التحتية والخدمات الداعمة للاستثمار، بما يسهم في دعم جهود الدولة الرامية إلى تحويل المنطقة إلى مركز عالمي للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية.

وأضاف رئيس الوزراء أن تطوير الموانئ والمناطق الصناعية يُعد من الركائز الرئيسية لتحقيق رؤية الدولة للتنمية الاقتصادية الشاملة، مشيرًا إلى أن تلك المشروعات تعزز من تنافسية الاقتصاد المصري على الصعيدين الإقليمي والدولي، وتفتح آفاقًا جديدة أمام الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

فرص عمل وتحفيز سلاسل الإمداد

وشدد مدبولي على أن ما يتم تنفيذه من مشروعات في هذه المنطقة الحيوية يسهم بشكل مباشر في خلق فرص عمل مستدامة للشباب، كما يدعم رفع كفاءة سلاسل الإمداد والتوريد، مشيرًا إلى أن الحكومة تواصل العمل على توفير بيئة أعمال متكاملة داخل المنطقة الاقتصادية، من خلال شبكة متطورة من الموانئ والمناطق الصناعية والخدمات اللوجستية.