نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- مدبولي يزور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ويفتتح مشروعات جديدة في شرق وغرب بورسعيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، زيارة ميدانية إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات التنموية في شرق وغرب محافظة بورسعيد، إلى جانب متابعة أعمال الإنشاءات بمشروع قناة السويس للحاويات، وذلك في إطار خطة الدولة لتعزيز التكامل الصناعي واللوجستي بالمناطق الاستراتيجية.

ورافق رئيس الوزراء خلال الزيارة الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، ووليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالإضافة إلى الدكتور عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعدد من كبار المسؤولين.

تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، في تصريحات صحفية، أن هذه الجولة تأتي تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن تعظيم الاستفادة من الموقع الاستراتيجي الفريد للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والعمل على تطوير بنيتها التحتية وتعزيز دورها كمركز عالمي للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن تطوير الموانئ والمناطق الصناعية يمثل أحد المحاور الأساسية في رؤية الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، موضحًا أن هذه الجهود تسهم في رفع كفاءة سلاسل الإمداد والتوريد، وتوفير فرص عمل مستدامة، إلى جانب دورها في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على التنافس إقليميًا ودوليًا.

مشروعات متعددة في بورسعيد

وتشمل جولة رئيس الوزراء افتتاح مشروعات تنموية واستثمارية جديدة، من بينها مناطق صناعية ولوجستية متكاملة، فضلًا عن متابعة سير العمل في محطة الحاويات بشرق بورسعيد، التي تعد واحدة من أهم المشروعات الاستراتيجية التي تنفذها الدولة بالتعاون مع شركاء دوليين.

ويأتي ذلك ضمن خطة شاملة تنفذها الحكومة لتحفيز النشاط الاقتصادي في محور قناة السويس، وربطه بكافة عناصر التنمية على مستوى الجمهورية، بما يضمن تعزيز موقع مصر كمحور لوجستي إقليمي ودولي، ومركز جاذب للاستثمار الصناعي والتجاري.