نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدبولي يتفقد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ويؤكد: نسعى لتحويلها إلى مركز عالمي للتجارة والصناعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، زيارة ميدانية إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات الحيوية في منطقتي شرق وغرب بورسعيد، وذلك ضمن خطة الدولة لتعزيز البنية التحتية وتوسيع قاعدة الاستثمار الصناعي والخدمي في مصر.

وفد رسمي رفيع المستوى يرافق رئيس الوزراء

ورافق رئيس الوزراء في جولته كل من:

الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل

الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية

الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس

المهندس وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

الدكتور عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد

اللواء أحمد العزازي، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة

إلى جانب عدد من المسؤولين التنفيذيين والفنيين.

مدبولي: المنطقة الاقتصادية أحد ركائز التنافسية الاقتصادية

وأكد مدبولي خلال الجولة أن الزيارة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تعظيم الاستفادة من الموقع الاستراتيجي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشددًا على أن الحكومة تضع تطوير هذه المنطقة في مقدمة أولوياتها لتحويلها إلى مركز عالمي للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن تطوير الموانئ والمناطق الصناعية يُعد حجر زاوية في تحقيق هذا الهدف، لما له من أثر مباشر على رفع تنافسية الاقتصاد الوطني، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بالإضافة إلى خلق فرص عمل مستدامة، وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد والتوريد في مصر والمنطقة.

منطقة شرق بورسعيد: نموذج متكامل للتنمية الاقتصادية

من جانبه، صرح المهندس وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بأن جولة اليوم تبدأ من منطقة شرق بورسعيد المتكاملة، التي تُعد نموذجًا رائدًا للتنمية الاقتصادية في مصر.

وأوضح جمال الدين أن المنطقة تجمع بين البنية التحتية الذكية، وخدمات لوجستية متطورة، وصناعات متقدمة، ما يجعلها بيئة جاذبة للمستثمرين.

كما تشمل الزيارة تفقد وافتتاح أعمال تطوير ميناءي شرق وغرب بورسعيد، واللذين يُمثلان نقطة محورية في دعم قدرات مصر التصديرية.

ربط مباشر بين الموانئ والمناطق الصناعية

وأضاف رئيس الهيئة أن المنطقة الاقتصادية تعمل على تعزيز التكامل بين محاور التنمية المختلفة، مشيرًا إلى أن الموانئ الجديدة ترتبط مباشرة بالمناطق الصناعية، ما يُسهّل عمليات النقل والتوزيع ويُعزز كفاءة البنية التحتية، بما يتماشى مع خطط الدولة للتحول إلى مركز إقليمي وعالمي للصناعة والتجارة والخدمات.

وتأتي هذه الجولة في إطار المتابعة المستمرة لمشروعات المنطقة الاقتصادية، التي تُعد أحد أهم مشروعات التنمية الوطنية المستدامة في مصر، بما يتماشى مع رؤية "مصر 2030".