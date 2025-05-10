نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الطقس اليوم".. ذروة الموجة الحارة والأرصاد تحذر من ارتفاع درجات الحرارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من استمرار الموجة الحارة التي تضرب البلاد خلال الأسبوع الجاري، مؤكدة أن ذروة الحرارة ستُسجل غدًا الأحد، وسط استمرار درجات الحرارة المرتفعة على كافة الأنحاء.

درجات حرارة مرتفعة في القاهرة والصعيد

أشارت خرائط الطقس إلى ارتفاع درجات الحرارة اليوم السبت على القاهرة والمحافظات، حيث تسجل العظمى على القاهرة 40 درجة مئوية، بينما ترتفع في محافظات جنوب الصعيد لتصل إلى 42 درجة مئوية، ما يعكس موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد في وقت مبكر من فصل الصيف.

موعد انخفاض درجات الحرارة

وأوضحت الهيئة أن درجات الحرارة ستبدأ في الانخفاض بداية من يوم الاثنين المقبل، بقيم تصل إلى 8 درجات مئوية، ما سيخفف حدة الأجواء الحارة تدريجيًا مع نهاية الأسبوع.

طقس السبت: شديد الحرارة نهارًا.. معتدل ليلًا

تشهد البلاد اليوم طقسًا شديد الحرارة نهارًا على جميع المناطق، بينما يكون الطقس معتدلًا ليلًا، خاصة على السواحل الشمالية والمناطق الداخلية، مع تكوّن شبورة مائية صباحية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مما يؤثر على الرؤية الأفقية.

وشددت الهيئة على ضرورة توخي الحذر أثناء القيادة، خاصة في فترات الصباح، مع الالتزام بترك مسافات أمان بين المركبات، وتشغيل الكشافات الأمامية، وتهدئة السرعة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

البحر المتوسط: حالته معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح بين 1.5 إلى 2.25 متر، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية.

البحر الأحمر: حالته بين خفيفة ومعتدلة، وارتفاع الموج يتراوح بين 1 إلى 1.75 متر، والرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم في مدن ومحافظات مصر

المدينة العظمى الصغرى القاهرة 38 26 6 أكتوبر 39 24 بنها 38 23 دمهنور 36 23 كفر الشيخ 37 23 المنصورة 37 23 الزقازيق 37 23 طنطا 37 23 دمياط 34 22 بورسعيد 34 23 الإسماعيلية 38 20 السويس 39 20 العريش 34 19 رفح 33 19 شرم الشيخ 42 30 الغردقة 41 28 الأقصر 42 25 أسوان 42 25 سيوة 40 26 الإسكندرية 36 25