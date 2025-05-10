رئيس الوزراء يتفقد مشروعي "رووتس" و"سكاي للموانئ"

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 10 مايو 2025 12:33 مساءً - تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، موقع مشروع شركة "رووتس" المصرية الجاري إنشاؤه، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز منظومة الأمن الغذائي، ويُعد هذا المشروع أحد المشروعات الاستراتيجية المعنية بتجارة وتخزين الحبوب، حيث يضم محطة صب جاف نظيف تمتد على مساحة 267 ألف متر مربع، ويتضمن رصيفًا بطول 500 متر، كما تصل الطاقة الإنتاجية لهذه المحطة إلى 6 ملايين طن سنويًا، بإجمالي استثمارات تبلغ 2.2 مليار جنيه، وتوفر 500 فرصة عمل.

كما استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، المنطقة اللوجستية التابعة لشركة "رووتس"، والتي ستمثل مركزًا للخدمات ذات القيمة المضافة، وستُقام هذه المنطقة على مساحة 400 ألف متر مربع، وتتسع لطاقة سنوية تصل إلى 6 ملايين طن، كما تبلغ تكلفة "المرحلة الأولى" للمشروع 220 مليون جنيه، كما توفر حوالي 120 فرصة عمل.