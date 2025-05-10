وزير الشباب والرياضة يشهد ختام القمة المصرية الأوروبية للقيادات الشبابية الإعلامية في نسختها الرابعة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 10 مايو 2025 12:33 مساءً -

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندس أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية، فعاليات ختام النسخة الرابعة من القمة المصرية الأوروبية للقيادات الشبابية الإعلامية، والتي أُقيمت تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك بمعسكر القرش بمحافظة الإسماعيلية.

حضر الختام الدكتورة حنان يوسف، عميد كلية اعلام بالاكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا، اللواء وائل العبد، ممثل الاكاديمية العسكرية العليا للدراسات، والشباب المشارك في الملتقي من مصر ومختلف الدول الأوروبية، إلى جانب نخبة من الأكاديميين والخبراء الإعلاميين.

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، في كلمته خلال الحفل الختامي، أن القمة المصرية الأوروبية للقيادات الشبابية الإعلامية باتت نموذجًا متطورًا يعكس قدرة الدولة المصرية على الاستثمار الحقيقي في طاقات الشباب، مشيرًا إلى أن هذه النسخة تميزت بثراء الحوار وتعدد القضايا المطروحة، وعلى رأسها الإعلام والأمن القومي، إدارة الأزمات، الإعلام الرقمي، والعلاقات الدولية.

مشيرا إلى أن إقامة هذا اللقاء تأتي ضمن رؤية مصر 2030، لا سيما في البند الثامن المتعلق بتعزيز الشراكات على المستويين الإقليمي والدولي، مضيفا أن المشروع يهدف إلى تطوير مهارات الشباب اعلاميا، وتعزيز التعاون بين الدول المختلفة، بالاضافة الى الترويج للجمهورية الجديدة والطفرة التنموية التي شهدتها مصر في مختلف القطاعات خلال السنوات الأخيرة.

كما اوضح وزير الشباب والرياضة ان الدولة المصرية بقيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تؤمن أن الشباب هم ركيزة التنمية وصناع التغيير، والإعلام أحد أهم الأدوات التي يمتلكها الشباب للتعبير عن رؤاهم والمشاركة الفاعلة في صياغة الوعي الجمعي. ومن خلال هذه القمة، نجحنا في تمكين الشباب من بيئات أكاديمية ومهنية مختلفة للاندماج في ورش عمل ونقاشات عملية، لتأهيلهم ليكونوا قادة المستقبل في المشهد الإعلامي محليًا ودوليا.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن الوزارة مستمرة في دعم المبادرات التي تستهدف بناء قدرات شباب الإعلام، مؤكدا أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من البرامج المتخصصة بالشراكة مع مؤسسات دولية وأكاديمية، لصقل مهارات الإعلاميين الشباب وتوسيع مشاركتهم في القضايا الوطنية والإقليمية والدولية.

ومن جانبه، نقل المهندس أحمد عصام، نائب محافظ الإسماعيلية، تحيات اللواء أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، واعتزازه الكبير باستضافة المحافظة لهذا الحدث الشبابي الدولي الهام، الذي يمثل نافذة للحوار البنّاء وتبادل الخبرات بين الشباب من مختلف الدول.

وأكد نائب المحافظ خلال كلمته أن محافظة الإسماعيلية تفتح أبوابها دائمًا لمثل هذه الفعاليات التي تعزز من وعي الشباب وترسخ قيم التعاون والانتماء، مشيدًا بالدور الريادي لوزارة الشباب والرياضة في إطلاق وتنظيم القمة المصرية الأوروبية للقيادات الشبابية الإعلامية، والتي باتت واحدة من أهم المنصات التنموية والتثقيفية في قطاع الإعلام الشبابي.

وأشار المهندس أحمد عصام إلى أن ما شهده خلال فعاليات القمة من طاقات شبابية مبدعة، وجلسات حوارية نوعية، يعكس حجم الجهد المبذول من الدولة في بناء جيل إعلامي واعٍ، قادر على مواجهة التحديات وبناء مستقبل أفضل لوطنه وللعالم.

واختُتمت الفعاليات بتكريم عدد من الشباب المتميزين في البرامج التدريبية والورش التفاعلية، وسط إشادات واسعة بمستوى التنظيم والمحتوى المُقدَّم، مع التأكيد على استمرار القمة في نسخها القادمة لتحقيق مزيد من التأثير في مسار الإعلام الشبابي محليًا ودوليًا.

وشهدت القمة مشاركة شباب إعلامي من ست دول وهي: "إسبانيا، اليونان، تركيا، أرمينيا، سويسرا، ومصر الدولة المستضيفة"، في إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز الشراكات الإقليمية والدولية في قطاع الشباب، وبناء جسور من التعاون والتفاهم بين شباب الإعلام في مصر وأوروبا، بما يسهم في تطوير المحتوى الإعلامي وتعزيز الوعي المجتمعي، ومواكبة المتغيرات التكنولوجية في صناعة الإعلام.