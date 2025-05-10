"الشيخ" يشيد بدعم مصر للسلطة الفلسطينية وجهودها في وقف النار وإعمار غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 10 مايو 2025 12:33 مساءً - أشاد حسين الشيخ، نائب الرئيس الفلسطيني عن دعم مصر الكامل للسلطة الوطنية الفلسطينية والإصلاحات التي تضطلع بها، والتي سبق وأن أعلن عنها الرئيس الفلسطيني خلال القمة العربية غير العادية الأخيرة في القاهرة، بحسب نبأ عاجل لفضائية "إكسترا نيوز".

من جانبه، أعرب نائب الرئيس الفلسطيني عن تقديره الكبير للدور المصري في نصرة الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، مشيدًا بجهود الوساطة التي تضطلع بها مصر لاستئناف وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وجهودها لتسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار فى غزة.