نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- رئيس الوزراء يتفقد مشروعات جديدة في شرق وغرب بورسعيد التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، زيارة ميدانية إلى منطقتي شرق وغرب بورسعيد، التابعتين للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لتنمية منطقة قناة السويس، وذلك لمتابعة سير العمل في عدد من المشروعات التنموية، وافتتاح عدد من المشروعات الجديدة التي تخدم أهداف التنمية الاقتصادية في هذه المنطقة الحيوية.

وتأتي هذه الزيارة في إطار الاهتمام الحكومي المتواصل بدفع عجلة التنمية في منطقة قناة السويس، باعتبارها من أهم المناطق الاقتصادية في مصر، والتي تشهد في السنوات الأخيرة طفرة في حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية، في قطاعات الصناعة، والخدمات اللوجستية، والنقل البحري.