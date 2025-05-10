وزير‎ الخارجية والهجرة يستقبل نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ونائب رئيس دولة فلسطين

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أحمد جودة - القاهرة - للتأكيد على دور وجهود مصر في القضية الفلسطينية

استقبل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم السبت ١٠ مايو ٢٠٢٥، حسين الشيخ، نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ونائب رئيس دولة فلسطين.

وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير عبد العاطي، رحب بنائب الرئيس الفلسطيني، فى زيارته الأولى لمصر منذ توليه مهام منصبه الجديد، معربًا عن دعم مصر الكامل للسلطة الوطنية الفلسطينية والإصلاحات التي تضطلع بها، والتي سبق وأن أعلن عنها الرئيس الفلسطيني خلال القمة العربية غير العادية الأخيرة في القاهرة.

وزير الخارجية والهجرة يبحث مستجدات الأوضاع في غزة

وأكد الوزير عبد العاطي، على استمرار مصر في جهود الوساطة لاستئناف وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بالشراكة مع قطر والولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى جهودها الحثيثة من أجل تعزيز نفاذ المساعدات الإنسانية لقطاع غزة في ظل التدهور السريع في الأوضاع الإنسانية في القطاع، مشددًا على رفض مصر الكامل لاستخدام اسرائيل التجويع كسياسة للعقاب الجماعى.

وتناول الوزير عبد العاطي، مسألة التعافي المبكر وإعادة الاعمار فى القطاع وفقًا للخطة العربية-الإسلامية، واستعرض في هذه الخصوص مستجدات التحضيرات الجارية لاستضافة مصر لمؤتمر دولي لإعادة إعمار قطاع غزة بالشراكة مع الأمم المتحدة والحكومة الفلسطينية.

وزير الخارجية والهجرة يستقبل نائب رئيس فلسطين

وأضاف المتحدث الرسمي، أن وزير الخارجية، شدد على أهمية خلق أفق سياسي جاد يفضى إلى تنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط ٤ يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك باعتباره الحل الوحيد لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وبما يسمح بتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة على أسس راسخة.

من جانبه، أعرب نائب الرئيس الفلسطيني، عن تقديره الكبير للدور المصري في نصرة الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، مشيدًا بجهود الوساطة التي تضطلع بها مصر لاستئناف وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وجهودها لتسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة.