طريقة الاستعلام عن معاش "تكافل وكرامة" إلكترونيًا بالرقم القومي

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أحمد جودة - القاهرة - يواصل برنامج "تكافل وكرامة" الذي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي تقديم الدعم المالي للفئات الأكثر احتياجًا في مصر، ضمن جهود الدولة لتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة الاجتماعية.

ويهتم عدد كبير من المواطنين بمتابعة حالة بطاقة المعاش الخاصة بهم، وقد أتاحت الوزارة آلية إلكترونية تُمكن المستفيدين من الاستعلام بسهولة باستخدام الرقم القومي فقط.

خطوات الاستعلام عن حالة معاش "تكافل وكرامة"

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي إمكانية الاستعلام عن حالة بطاقة معاش "تكافل وكرامة" عبر موقعها الرسمي، لتوفير الوقت والجهد على المواطنين، وتيسير الإجراءات دون الحاجة إلى الذهاب للمكاتب أو الجهات الحكومية.

وللاستعلام عن المعاش إلكترونيًا، يجب اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي .

. اختيار خيار "الاستعلام عن نتيجتك" من القائمة العلوية في يسار الصفحة.

من القائمة العلوية في يسار الصفحة. إدخال الرقم القومي لصاحب البطاقة في الخانة المخصصة لذلك.

لصاحب البطاقة في الخانة المخصصة لذلك. الضغط على زر "استعلام"، لتظهر على الفور صفحة توضح حالة المعاش، سواء كان ساريًا، أو متجمدًا، أو موقوفًا.

النظام الإلكتروني يسهل على المستفيدين

يأتي هذا التوجه في إطار خطة وزارة التضامن الاجتماعي لتحسين الخدمات الإلكترونية وتخفيف العبء على المواطنين، حيث يسمح هذا النظام بمتابعة حالة المعاش بسرعة ودقة، دون الحاجة إلى الانتقال إلى مقرات الوزارة أو مديريات التضامن في المحافظات.

ويعكس النظام التزام الحكومة بتطبيق التحول الرقمي في تقديم الخدمات الاجتماعية، بما يضمن مزيدًا من الشفافية والسهولة في وصول الدعم إلى مستحقيه، كما يعزز كفاءة التواصل بين المواطن والوزارة.