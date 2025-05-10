نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأرصاد تحذر: استمرار الموجة الحارة ودرجات الحرارة تتجاوز 40 في بعض المحافظات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تشهد البلاد، اليوم السبت الموافق 10 مايو 2025، ارتفاعًا جديدًا في درجات الحرارة، مع استمرار تأثير الموجة شديدة الحرارة التي تضرب أغلب أنحاء الجمهورية، مما يؤدي إلى طقس شديد الحرارة نهارًا على مختلف المناطق، بينما يكون الطقس معتدلًا خلال ساعات الليل.

استمرار الموجة الحارة وتحذيرات من الطقس شديد الحرارة

أكدت هيئة الأرصاد أن الموجة الحارة مستمرة لليوم الثاني على التوالي، داعية المواطنين إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة خلال فترات النهار، لا سيما في ساعات الذروة، لتفادي التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصةً لكبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة.

شبورة مائية صباحية على عدد من الطرق الحيوية

وأشارت الهيئة إلى تكون شبورة مائية خلال الساعات الأولى من الصباح على الطرق السريعة والزراعية، وكذلك الطرق القريبة من المسطحات المائية، والتي تربط بين القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية، إلى جانب مدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مما قد يؤثر على مستوى الرؤية الأفقية في تلك المناطق.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 10 مايو 2025

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة اليوم في عدد من المحافظات المصرية، حيث جاءت كالتالي:

القاهرة الكبرى:

العظمى: 38 درجة مئوية

الصغرى: 26 درجة مئوية

الإسكندرية:

العظمى: 36 درجة مئوية

الصغرى: 25 درجة مئوية

مرسى مطروح:

العظمى: 34 درجة مئوية

الصغرى: 23 درجة مئوية

سوهاج:

العظمى: 41 درجة مئوية

الصغرى: 25 درجة مئوية

قنا:

العظمى: 42 درجة مئوية

الصغرى: 26 درجة مئوية

أسوان:

العظمى: 42 درجة مئوية

الصغرى: 26 درجة مئوية

توصيات الأرصاد للمواطنين في ظل الموجة الحارة

وناشدت هيئة الأرصاد المواطنين بضرورة تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، وارتداء الملابس القطنية الفضفاضة، والإكثار من شرب المياه والسوائل خلال اليوم، كما أوصت قائدي المركبات بتوخي الحذر أثناء القيادة في فترات تكون الشبورة المائية صباحًا.