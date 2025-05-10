نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- رئيس الوزراء يزور شرق وغرب بورسعيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يُجري الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعد قليل، زيارة ميدانية إلى منطقتي شرق وغرب بورسعيد، التابعتين للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات التنموية والصناعية الجديدة التي تأتي ضمن خطة الدولة لتطوير محور قناة السويس وتعزيز قدراته الاقتصادية والاستثمارية.

زيارة لدفع عجلة التنمية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

وتُعد هذه الزيارة خطوة مهمة ضمن جهود الحكومة المصرية لتعزيز المشروعات القومية الكبرى، لا سيما تلك الواقعة في نطاق الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، التي تُعتبر واحدة من أبرز المناطق التنموية والاستثمارية في مصر.

ويُرافق رئيس الوزراء خلال الزيارة عدد من الوزراء والمسؤولين التنفيذيين، بالإضافة إلى قيادات الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، لمتابعة سير العمل في المشروعات الجارية، ومناقشة التحديات وسبل تسريع الإنجاز وتحقيق أقصى استفادة من الإمكانات المتاحة في تلك المناطق الواعدة.

تفقد مشروعات صناعية ولوجستية في شرق وغرب بورسعيد

ومن المقرر أن تشمل جولة الدكتور مصطفى مدبولي تفقد عدد من المشروعات الصناعية واللوجستية في منطقتي شرق وغرب بورسعيد، والتي تُسهم في توفير فرص العمل، وتعزيز قدرات الدولة في التصدير والتصنيع المحلي، وزيادة العوائد الاقتصادية من قناة السويس، التي تُعد شريانًا حيويًا في الاقتصاد المصري والعالمي.

افتتاح مشروعات جديدة ضمن رؤية الدولة 2030

كما سيقوم رئيس الوزراء بافتتاح عدد من المشروعات الجديدة، التي تم الانتهاء منها مؤخرًا، ضمن استراتيجية الدولة المصرية لتعزيز التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030، والتي تركز على تنمية المناطق الاقتصادية الخاصة وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.