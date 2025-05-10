وزير الرى يبحث مع مدير معهد البحر الأبيض المتوسط للمياه التعاون فى مجال المياه

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 10 مايو 2025 10:32 صباحاً - التقى الدكتور هانى سويلم وزير المواد المائية والري آلان ميسونييه مدير معهد البحر الأبيض المتوسط للمياه، بحضور الدكتور عبد الفتاح مطاوع المتفرغ بمعهد بحوث إدارة المياه وطرق الري بالمركز القومي لبحوث المياه، والمهندس احمد عادل معاون الوزير للتعاون الدولى.

وأشار سويلم، إلى دور معهد البحر الأبيض المتوسط للمياه في مجال تعزيز التعاون المائي في منطقة البحر الأبيض المتوسط ، مع الحرص على مواصلة التنسيق والتعاون بين الوزارة والمعهد فى مجال المياه ، خاصة مع تشابه رؤى وسياسات الوزارة مع سياسة المعهد فيما يخص التوسع فى اعادة استخدام مياه الصرف الزراعى ودراسة تخفيف نسبة الأملاح.

وأكد الدكتور سويلم، أهمية تعزيز البحث العلمي وتبادل المعرفة فى مجال " تحلية المياة " للإنتاج الكثيف للغذاء بإستخدام الطاقة الشمسية" والإستفادة من النماذج الناجحة لبعض دول البحر المتوسط فى هذا المجال مثل المغرب وأسبانيا.

وتم خلال اللقاء مناقشة التعاون بين الجانبين فى مجال الاستمطار، وكذلك التنسيق المشترك بين الوزارة والمعهد خلال فعاليات "أسبوع القاهرة الثامن للمياه" والمزمع عقده فى شهر أكتوبر المقبل، وأيضا خلال فعاليات "مؤتمر روما للمياه" والمزمع عقده فى إيطاليا فى عام 2026.

