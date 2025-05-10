نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر «احذر الخروج في هذه الأوقات».. الأرصاد تُصدر نشرة طقس عاجلة اليوم السبت 10 مايو 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشير آخر تحديثات النماذج العددية بهيئة الأرصاد الجوية إلى استمرار ارتفاع درجات الحرارة اليوم السبت، ليسود طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب أنحاء الجمهورية، خاصة على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، شمال الصعيد وجنوب البلاد، مع طقس معتدل ليلًا.

الظواهر الجويه اليوم

احذر الخروج في هذه الأوقات.. الأرصاد تُصدر نشرة طقس عاجلة

وتحذر الهيئة من تكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، مدن القناة، وسط سيناء، وشمال الصعيد، مما قد يؤثر مؤقتًا على مدى الرؤية الأفقية في الساعات الأولى من الصباح.

حالة الطقس اليوم

وتناشد الهيئة السادة قائدي المركبات توخي الحذر أثناء القيادة في فترات تكون الشبورة، ومتابعة النشرات الجوية أولًا بأول



وفيما يلى درجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية:

درجات الحرارة اليوم

- درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 26 والعظمى 38

- درجات الحرارة فى العاصمة الإدارية الصغرى 24 والعظمى 38

- درجات الحرارة فى 6 أكتوبر الصغرى 24 والعظمى 39

- درجات الحرارة فى بنها الصغرى 24 والعظمى 38

- درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 23 والعظمى 36

- درجات الحرارة فى وادى النطرون الصغرى 24 العظمى 38

- درجات الحرارة فى كفر الشيخ الصغرى 23 والعظمى 36

- درجات الحرارة فى المنصورة الصغرى 23 والعظمى 36

- درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 24 والعظمى 37

- درجات الحرارة فى شبين الكوم والصغرى 23 والعظمى 37

- درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 23 والعظمى 37



- درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 19 والعظمى 30

- درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 20 والعظمى 34

- درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 19 والعظمى 39

- درجات الحرارة فى السويس الصغرى 20 والعظمى 38

- درجات الحرارة فى العريش الصغرى 16 والعظمى 33

- درجات الحرارة فى رفح الصغرى 16 والعظمى 32

- درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 18 والعظمى 35

- درجات الحرارة فى نخل الصغرى 12 العظمى 34

- درجات الحرارة فى سانت كاترين الصغرى 11 والعظمى 28

- درجات الحرارة فى الطور الصغرى 22 والعظمى 32

- درجات الحرارة فى طابا الصغرى 19 والعظمى 34

- درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 25 والعظمى 37

- درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 25 والعظمى 36

- درجات الحرارة فى العلمين الصغرى 25 والعظمى 34

- درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 23 والعظمى 34

- درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 25 والعظمى 38

- درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 26 والعظمى 40

- درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 26 والعظمى 36

- درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 24 والعظمى 36

- درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 26 والعظمى 38

- درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 25 والعظمى 36

- درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 26 والعظمى 35

- درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 24 والعظمى 34

- درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 25 والعظمى 38

- درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 24 والعظمى 39

- درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 23 والعظمى 40

- درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 23 والعظمى 41

- درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 25 والعظمى 41

- درجات الحرارة فى قنا الصغرى 26 والعظمى 42

- درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 25 والعظمى 42

- درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 26 والعظمى 42

- درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 26 والعظمى 41

- درجات الحرارة فى أبو سمبل الصغرى 25 والعظمى 42.

وتحذر الهيئة من تكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، مدن القناة، وسط سيناء، وشمال الصعيد، مما قد يؤثر مؤقتًا على مدى الرؤية الأفقية في الساعات الأولى من الصباح.