نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة ينعي سائقا بهيئة النظافة والتجميل توفي أثناء عمله إثر حادث اصطدام بسيارة نقل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينعي المهندس عادل النجار محافظ الجيزة إبراهيم سيد محمود السائق بهيئة النظافة والتجميل والذي توفي أثناء تأدية عمله اليوم إثر وقوع حادث اصطدام سيارة نقل محملة بالطوب بسيارة هيئة النظافة أثناء قيادته لها أعلى وصلة المريوطية اتجاه الطريق الدائري الوراق. ويتقدم محافظ الجيزة بخالص العزاء لأسرة الفقيد داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. وقد كلف المحافظ الأجهزة المعنية بالمحافظة بتقديم يد العون لأسرة الفقيد وتسهيل سبل المعيشة وصرف التعويض المناسب الذي يكفل حياة كريمة لأسرته.