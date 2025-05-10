نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الرئيس السيسي يعود إلى القاهرة بعد مشاركته في عيد النصر بموسكو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أرض الوطن عائدًا من موسكو بعد حضور احتفالات عيد النصر في العاصمة الروسية.

بوتين يؤكد دعم روسيا الكامل للجهود المصرية من أجل استقرار الشرق الأوسط

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال لقائه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في العاصمة موسكو، دعم بلاده الكامل للمساعي المصرية الهادفة إلى تحقيق الاستقرار الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط، مشددًا على أهمية استمرار التعاون بين القاهرة وموسكو لتعزيز فرص السلام في المنطقة.

وأشار بوتين، إلى أن مصر تلعب دورًا محوريًا في إدارة الأزمات الإقليمية، وأن التنسيق بين البلدين يمثل عاملًا مهمًا في دعم الاستقرار ومواجهة التحديات الأمنية والإنسانية في الشرق الأوسط.

إعمار غزة

وفي سياق هذا التعاون، أعلن الرئيس الروسي دعم بلاده الكامل لخطة إعادة إعمار قطاع غزة، التي تقودها مصر، مؤكدًا استعداد موسكو لتقديم كافة أشكال الدعم الفني والاقتصادي لإنجاح هذه المبادرة.

الشراكة الاستراتيجية

ويأتي هذا الموقف الروسي تأكيدًا على الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، ودعمًا للدور المصري المتوازن في التعامل مع قضايا المنطقة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والجهود الإنسانية في غزة.