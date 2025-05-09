نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الرئيس السيسي يلتقي نظيره الروسي بوتين في موسكو ويؤكد عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وذلك على هامش مشاركة سيادته في احتفالات عيد النصر بالعاصمة الروسية موسكو. وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، أن اللقاء شهد جلسة مباحثات موسعة بين الرئيسين بحضور وفدي البلدين، استهلها الرئيس بوتين بالتعبير عن تقديره العميق لمشاركة الرئيس السيسي في الاحتفال هذا العام، بما يعكس قوة العلاقات التاريخية والراسخة التي تربط بين مصر وروسيا، والشعبين الصديقين.

وخلال اللقاء، قدم الرئيس السيسي التهنئة لنظيره الروسي وللشعب الروسي بمناسبة عيد النصر، معربًا عن اعتزاز مصر بعلاقاتها الاستراتيجية مع روسيا، والتي تقوم على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة الموقعة بين البلدين في عام 2018. كما أعرب سيادته عن تقديره للتطور المتنامي في التعاون الثنائي، خاصة في مجالات حيوية مثل إنشاء المنطقة الصناعية الروسية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومحطة الضبعة لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية، مؤكدًا أهمية مواصلة العمل المشترك لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

اجتماعات اللجنة المصرية الروسية المشتركة

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيسين أعربا عن تطلعهما لنجاح اجتماعات اللجنة المصرية الروسية المشتركة، المقرر عقدها خلال شهر مايو الجاري، والتي ستناقش سبل تطوير العلاقات الثنائية في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك. كما أكد الجانبان أهمية تكثيف التعاون في مجالات الطاقة، والأمن الغذائي، والتعدين، والزراعة، والصناعة، إلى جانب ضرورة تعزيز التعاون السياحي، من خلال زيادة أعداد السائحين الروس إلى مصر والترويج لمقاصد سياحية جديدة داخل السوق الروسية.

كما تناولت المباحثات بين الرئيسين التنسيق المشترك في المحافل الدولية، خاصة في إطار تجمع "بريكس"، حيث شددا على أهمية استمرار التشاور وتبادل الرؤى بما يخدم مصالح البلدين.

كما تناولت المباحثات بين الرئيسين التنسيق المشترك في المحافل الدولية، خاصة في إطار تجمع "بريكس"، حيث شددا على أهمية استمرار التشاور وتبادل الرؤى بما يخدم مصالح البلدين.

وفيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية، أوضح السفير الشناوي أن المباحثات تطرقت إلى مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وفي مقدمتها الوضع في قطاع غزة. وأكد الرئيس السيسي خلال اللقاء على ضرورة تكثيف الجهود الدولية من أجل استعادة الاستقرار وتجنب التصعيد الإقليمي، مستعرضًا في هذا الإطار التحركات المصرية لتحقيق وقف لإطلاق النار، وتأمين الإفراج عن الرهائن والمحتجزين، إلى جانب إدخال المساعدات الإنسانية اللازمة لسكان القطاع في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يواجهونها.

كما شدد الرئيس السيسي على أهمية التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، يقوم على إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم والاستقرار في المنطقة. من جانبه، أعرب الرئيس بوتين عن تقدير بلاده للدور المصري المحوري في دعم الاستقرار الإقليمي، مؤكدًا دعم روسيا الكامل للجهود المصرية الرامية إلى استعادة الهدوء في المنطقة، وكذلك لخطة إعادة إعمار قطاع غزة، التي أقرتها القمة العربية غير العادية التي استضافتها القاهرة في مارس 2025.

تطورات الأوضاع في سوريا وليبيا والسودان

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول أيضًا تطورات الأوضاع في سوريا وليبيا والسودان، حيث أكد الرئيس السيسي موقف مصر الداعي إلى الحفاظ على وحدة وسلامة مؤسسات هذه الدول، والعمل على دعم الحلول السياسية بما يضمن استعادة الاستقرار فيها. كما تم التباحث حول تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث جدد الرئيس السيسي تأكيد موقف مصر الثابت الداعي إلى ضرورة التوصل لحلول سلمية ودبلوماسية للأزمات الدولية، بما يحفظ السلم والأمن الدوليين ويجنب الشعوب ويلات الصراع.

يأتي هذا اللقاء في إطار حرص البلدين على مواصلة التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا الثنائية والإقليمية والدولية، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة وموسكو بما يخدم مصالح الشعبين.