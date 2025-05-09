الرئيس السيسي: نؤكد اعتزازنا بالعلاقات مع روسيا المتوجة بالشراكة الشاملة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 9 مايو 2025 08:30 مساءً -

التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الرئيس الروسي فيلاديمير بوتين على هامش الاحتفالاتبيوم النصر بالعاصمة الروسية موسكو.

وقال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لقاء الرئيس الروسي فيلاديمير بوتين: "يسعدني أن ألتقى بكم مجددا فخامة الرئيس الروسي وأتوجه إليكم بالتهنئة بمناسبة احتفالات عيد النصر، التي حرصت على المشاركة بها لنؤكد اعتزازنا بالعلاقات مع روسيا التي توجت باتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة الموقعة عام 2018".

تابع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي: "كما أشيد بوتيرة انعقاد آليات التشاور السياسي واللجان السياسية والفنية المشتركة، وأود الإعراب عن التمنيات بالنجاح للدورة الـ15 للجنة المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني في موسكو خلال 12 – 15 مايو الجاري وخروجها بنتائج مثمرة".

واستكمل السيد الرئيس: "فخامة الرئيس أشكركم على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، واسمح لي باسمي وباسم الوفد المصري والشعب المصري أن أهنئكم على الاحتفالات بعيد النصر".