نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- موسكو تجمع الكبار: السيسي و«شي جين بينج» يؤكدان دفء العلاقات الثنائية وتكامل الرؤى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تبادل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم احاديث ودية مع عدد من قادة الدول المشاركة في احتفالات عيد النصر بالعاصمة الروسية موسكو، ومن ضمنهم الرئيس شي جين بينج رئيس جمهورية الصين الشعبية حيث كان هناك ترحيب كبير من جانب الرئيسين بهذا اللقاء.

كما أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي عدة لقاءات مع قادة الدول المشاركين.

لقاء الرئيس الروسي

استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الرئيس عبد الفتاح السيسي في الساحة الحمراء بالعاصمة الروسية موسكو، ضمن إطار التحضيرات لبدء الاحتفالات، هذا اللقاء يعكس عمق العلاقات الثنائية بين مصر وروسيا.

لقاء الرئيس الفلسطيني

كما التقى الرئيس السيسي بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، حيث تم التأكيد على دعم مصر الكامل للقضية الفلسطينية، وضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى أهالي القطاع بكميات كافية.

الجدير بالذكر أن الرئيس السيسي شارك في تبادل الأحاديث الودية مع عدد من قادة الدول المشاركين في الاحتفالات، مما يعكس الدور المصري الفاعل في تعزيز العلاقات الدولية.