نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقيب الإعلاميين: الضمير والأخلاق أساس بناء الحضارات والتعايش السلمي بين الأمم والشعوب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال النائب الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، وعضو مجلس الشيوخ، إن الضمير هو الرقابة الذاتية داخل الإنسان التي تحسابه وتراجعه في كل قول وفعل، والضمير المنحاز للخير والسلام والعدل والإتقان في العمل وسائر الفضائل، بانتشاره وتأصله في المجتمع، يولّد شعبًا طيب الأخلاق، كل هذا هو السبيل لإحداث نهضة شاملة وبناء حضارة.

جاء ذلك خلال كلمة النائب الدكتور طارق سعدة في ملتقى “دور الإعلام في ترسيخ ثقافة التسامح والتعايش السلمي)”، الذي نظمته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية -قطاع الإعلام والاتصال- برئاسة وحضور سعادة السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال، واتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، برئاسة الأستاذ الدكتور عمرو الليثي رئيس الاتحاد.

وأضاف "سعدة" أن الإعلاميين عليهم مسئولية مجتمعية، يجب أن يطلعوا بها، ويعملوا على بناء خطاب إعلامي إيجابي؛ للحفاظ على وحدة صف مجتمعنا، واصطفافه كالبنيان المرصوص خلف قيادته السياسية، مؤكدًا أن هذا لن يتحقق إلا بضمير إعلامي مهني، والتزام تام بميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني.

واختتم الدكتور طارق سعدة كلمته بالإجابة على سؤال كيفية بناء خطاب إعلامي إيجابي؟ قائلًا: هذا لن يتحقق إلا بإرادة كل الإعلاميين ومسؤوليتهم المهنية تجاه أبناء وطنهم، بالإضافة إلي الاستمرار في عقد مثل هذه الملتقيات بمحاورها البنّاءة للتعايش السلمي، وترسيخ قيم التسامح المجتمعي".