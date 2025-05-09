عاجل| القوات المسلحة تشارك في العرض العسكري بموسكو احتفالًا بالذكرى الـ80 لعيد النصر

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أحمد جودة - القاهرة - القوات المسلحة تشارك في العرض العسكري بموسكو

شاركت القوات المسلحة المصرية، اليوم الجمعة، في العرض العسكري الكبير الذي أُقيم بالساحة الحمراء في العاصمة الروسية موسكو، بمناسبة الذكرى الثمانين لانتهاء الحرب العالمية الثانية، المعروفة في روسيا بـ«النصر العظيم» أو «الحرب الوطنية العظمى».

وتأتي هذه المشاركة في إطار الاحتفال الرسمي الذي نظمته روسيا بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى جانب قادة ورؤساء من مختلف دول العالم. وقد لاقت المشاركة المصرية صدى واسعًا، حيث ظهرت وحدة العرض التابعة للقوات المسلحة المصرية ترفع العلم المصري بفخر وسط العروض العسكرية التي شاركت فيها 13 دولة.

مشاركة القوات المسلحة في العرض العسكري



ظهرت القوات المسلحة في مشهد مهيب بالساحة الحمراء، حيث شاركت وحدة عرض مصرية في العرض العسكري الذي انطلق صباح اليوم. وقد بثت قناة «إكسترا نيوز» لقطات مباشرة من قلب الحدث، أظهرت رفع العلم المصري خلال الاستعراض العسكري إلى جانب أعلام الدول الأخرى المشاركة. هذه المشاركة ليست فقط رمزية، بل تمثل حضورًا عسكريًا رسميًا في واحدة من أهم الفعاليات العسكرية العالمية.

الرئيس السيسي ضمن صفوف القادة المشاركين



حضر الرئيس عبد الفتاح السيسي العرض العسكري بجوار نظيره الروسي فلاديمير بوتين وعدد من القادة والزعماء الدوليين. كما عرضت القنوات الروسية لحظة وصول الرئيس السيسي إلى الساحة الحمراء، حيث كان في استقباله بوتين ضمن مراسم بروتوكولية رسمية تؤكد أهمية الزيارة والمشاركة المصرية في هذه الذكرى البارزة.

13 دولة تشارك في العرض العسكري في أجواء احتفالية ضخمة



شهدت مراسم الاحتفال مشاركة وحدات عسكرية من 13 دولة، في استعراض عسكري ضخم يعكس روح الانتصار والتضامن بين الشعوب وتضمنت الاحتفالات عروضًا منظمة بدقة في الساحة الحمراء، أبرز معالم موسكو التي شهدت تاريخيًا احتفالات النصر منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وحتى اليوم.

الرمزية التاريخية للمشاركة المصرية



تحمل المشاركة المصرية في احتفال «عيد النصر» دلالة سياسية وتاريخية كبيرة، خاصة في ظل العلاقات الاستراتيجية بين القاهرة وموسكو كما تعكس التقدير المتبادل بين الدولتين، وإيمان مصر بأهمية إحياء ذكرى الانتصار العالمي على الفاشية، والمشاركة في تكريم أرواح من ضحّوا من أجل سلام العالم واستقراره.