عاجل|الرئيس السيسي يشارك في العرض العسكري بعيد النصر الروسي بموسكو

أحمد جودة - القاهرة - الرئيس السيسي يشارك في العرض العسكري بعيد النصر الروسي

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في الاحتفال الرسمي بالذكرى الثمانين للانتصار في الحرب الوطنية العظمى، والذي أقيم في الساحة الحمراء بالعاصمة الروسية موسكو. وتأتي هذه المشاركة بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي حرص على دعوة عدد من القادة والرؤساء للمشاركة في هذه المناسبة الوطنية المهمة، التي تجسد رمزية النصر والانتصار على النازية خلال الحرب العالمية الثانية.

وتكتسب مشاركة الرئيس السيسي دلالات استراتيجية وسياسية هامة، حيث تعكس مكانة مصر الدولية، وحرصها على الحضور في الفعاليات العالمية الكبرى، وتأكيدها على مبادئ التعاون الدولي والسلام العالمي.

السيسي في موسكو: حضور رسمي رفيع المستوى



حضر الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى موسكو للمشاركة في العرض العسكري الكبير الذي أقيم بالساحة الحمراء، والذي يعد أبرز مظاهر الاحتفال بعيد النصر الوطني الروسي. وقد شارك إلى جانبه عدد من القادة والرؤساء من مختلف دول العالم، في رسالة تضامن واحترام لتاريخ نضال الشعوب في مواجهة الفاشية والنازية.

مأدبة غداء رسمية على شرف القادة المشاركين



في أعقاب العرض العسكري، شارك الرئيس السيسي في مأدبة غداء رسمية أقامها الرئيس فلاديمير بوتين على شرف القادة والرؤساء المشاركين في الاحتفال وقد جاءت هذه المأدبة تأكيدًا على عمق العلاقات الثنائية، ومناسبة لتبادل الآراء حول القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

أهمية المشاركة المصرية في عيد النصر الروسي



تعكس مشاركة الرئيس السيسي حرص مصر على التواجد الفعّال في الساحة الدولية، ودعمها للجهود المبذولة في سبيل إحياء ذاكرة النصر والسلام العالمي كما تؤكد على العلاقات القوية بين القاهرة وموسكو، خاصة في ظل الشراكة المتنامية في مجالات الدفاع والطاقة والتعاون الاقتصادي.