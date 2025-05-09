محمد صلاح يتربع على عرش هدافي دوريات أوروبا الكبرى "بيج 5"

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 9 مايو 2025 04:36 مساءً - يتصدر محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي قائمة أفضل 10 هدافين في دوريات أوروبا الكبرى "بيج 5"، وذلك بالتزامن مع اقتراب الموسم الكروي في القارة العجوز من الوصول إلى خط النهاية.

محمد صلاح أفضل هداف في أوروبا

وسجل محمد صلاح 28 هدفًا مع ليفربول في النسخة الحالية من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، في الوقت الذي يستعد فيه لمواجهة أرسنال الأحد المقبل بملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ 36 من عمر المسابقة.

ويتواجد روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة الإسباني في المرتبة الثانية برصيد 25 هدفاً قبل لقاء الكلاسيكو الذي يجمع بين ناديا برشلونة وريال مدريد الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الـ 35 من عمر مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".

ويحتل ماتيو ريتيجي مهاجم أتالانتا الإيطالي في المرتبة الثالثة بـ 24 هدفاً، ثم هاري كين نجم بايرن ميونخ الألماني، وكيليان مبابي لاعب ريال مدريد الإسباني بنفس الرصيد من الأهداف.

ويتواجد ألكسندر إيزاك مهاجم نيوكاسل يونايتد في المرتبة السادسة بعدما سجل 23 هدفًا في النسخة الحالية من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، ثم عثمان ديمبلي جناح باريس سان جيرمان الفرنسي في المرتبة السابعة بـ 21 هدفاً، ثم عمر مرموش نجم منتخب مصر ونادي مانشستر سيتي الإنجليزي في المرتبة الثامنة وزميله هالاند في المرتبة التاسعة بنفس الرصيد من الأهداف، بينمال حل باتريك شيك لاعب بايرليفركوزن الألماني في المرتبة العاشرة بـ 19 هدفاً.

عمر مرموش ضمن أنجح 5 صفقات فى الميركاتو الشتوي

من ناحية أخرى، تواجد عمر مرموش نجم منتخب مصر ونادي مانشستر سيتي الإنجليزي ضمن قائمة أنجح 5 صفقات شتوية في عام 2025، وذلك بعد المستويات الرائعة التي ظهر عليها مع السيتي الذي انضم لصفوفه في يناير الماضي قادمًا من آينتراخت فرانكفورت الألماني.

وقالت صحيفة "thefootballfaithful"، "أدت البداية القوية والرائعة للنجم المصري عمر مرموش هذا الموسم مع آينتراخت فرانكفورت إلى انتقاله إلى الدوري الإنجليزي الممتاز وبالتحديد نادي مانشستر سيتي مقابل 59.1 مليون جنيه إسترليني، سجل اللاعب المصري ستة أهداف في 13 مباراة بالدوري، مما ساهم في تعويض غياب إيرلينج هالاند بسبب الإصابة".

وأضافت الصحيفة، "ساهم عمر مرموش في وصول مانشستر سيتي إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، كما بات قريبًا من قيادة الفريق السماوي نحو إنهاء الموسم في مركز مؤهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل".

وضمت القائمة خفيتشا كفاراتسخيليا الذي انتقل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي في يناير الماضي ليصبح أول لاعب جورجي في تاريخ النادي، قادمًا من نابولي الإيطالي مقابل 70 مليون يورو.

كما ضمت القائمة ماركو أسينسيو الذي انتقل إلى أستون فيلا الإنجليزي على سبيل الإعارة قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي، وأنتوني الذي انضم لصفوف ريال بيتيس الإسباني قادمًا من مانشستر يونايتد الإنجليزي، والمدافع الإيفواري إيمانويل أجبادو الذي انضم لصفوف وولفرهامبتون الإنجليزي قادماً من ريمس الفرنسي، مقابل 16 مليون جنيه إسترليني.