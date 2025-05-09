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التلفزيون المصرى: الرئيس السيسي سيعقد اليوم مباحثات مع نظيره الروسي بوتين

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التلفزيون المصرى: الرئيس السيسي سيعقد اليوم مباحثات مع نظيره الروسي بوتين

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 9 مايو 2025 04:36 مساءً - أكد علاء رشوان موفد التلفزيون المصري من موسكو، أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي سيعقد اليوم مباحثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

 

شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في العرض العسكري بمناسبة الذكرى الثمانين للانتصار في الحرب الوطنية العظمى بالساحة الحمراء بالعاصمة الروسية موسكو، وذلك بحضور الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية وعدد من القادة والرؤساء.

 

 

كما شارك الرئيس السيسى في مأدبة الغداء التي أقامها الرئيس الروسي على شرف القادة والرؤساء المشاركين في الاحتفال.

 

 

 

 

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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