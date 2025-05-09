نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من قلب الأكاديمية العسكرية وبحضور المحافظين وقيادات الدولة: محمد كمال يحصل على زمالة الدفاع الوطني بأطروحة نوعية عن الإعلام والتطرف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مناقشة علمية داخل أروقة الكيان العسكري العلمي

في لحظة تاريخية تجسد عظمة الدولة المصرية ومكانتها الرائدة في مجال بناء العقول وصناعة الوعي، حصل الكاتب الصحفي محمد كمال، مدير تحرير جريدة “أخبار اليوم” وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على زمالة كلية الدفاع الوطني من الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، إحدى القلاع الفكرية والعلمية للقوات المسلحة المصرية.

جاءت الرسالة تحت عنوان: “الاستراتيجية المقترحة لمواجهة الفكر المتطرف وأساليب مواجهته إعلاميًا”

مناقشة علمية داخل أروقة الكيان العسكري العلمي

جاءت الرسالة العلمية تحت عنوان: “الاستراتيجية المقترحة لمواجهة الفكر المتطرف وأساليب مواجهته إعلاميًا”،

وقد نوقشت داخل أروقة الكيان العسكري الوطني الأرفع، وتحديدًا في رحاب القيادة الاستراتيجية للقوات المسلحة المصرية، ذلك الصرح العلمي العسكري الذي يُعد من أهم وأعرق المؤسسات على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا والعالم العربي، نظرًا لما يتمتع به من مكانة مرموقة، ودور محوري في إعداد الكوادر القيادية، ورسم السياسات الاستراتيجية للدولة المصرية.

القيادة الاستراتيجية للقوات المسلحة

تُعد القيادة الاستراتيجية للقوات المسلحة بمثابة العقل المدبر والمنظم لأعلى مستويات التخطيط الوطني، ونقطة التقاء الفكر العسكري بالأمن القومي الشامل. وهي ليست فقط مركزًا لاتخاذ القرارات العسكرية العليا، بل أيضًا مركزًا علميًا وفكريًا رفيعًا، يُعنى بصياغة المفاهيم الاستراتيجية الحديثة في مواجهة التحديات المعاصرة، خاصة في مجالات الأمن الفكري والإعلامي والمجتمعي.

وناقشت هذه الرسالة وسط اهتمام بالغ من النخبة العسكرية والأمنية والفكرية، في سياق يعكس إيمان الدولة العميق بقيمة البحث العلمي كسلاح استراتيجي لمواجهة أخطر التهديدات التي تواجه الأمة، وعلى رأسها الفكر المتطرف.

أهمية الرسالة:

استعرض الباحث محمد كمال في دراسته واقع التطرف الفكري، واستراتيجية مواجهته من منظور إعلامي متكامل، مؤكدًا على أن:

الإعلام يشكل ساحة معركة رئيسية في الحرب على الإرهاب والتطرف.

هناك ضرورة ماسة لإعادة بناء الخطاب الإعلامي الوطني بما يواكب التحديات الفكرية والأمنية.

الرسالة قدمت أدوات تحليلية وعلمية تسهم في صون الأمن القومي، عبر مواجهة خطاب الكراهية، وكشف أدوات التلاعب الإعلامي التي تستغلها الجماعات المتطرفة.

كما قدمت توصيفًا دقيقًا للعلاقة بين الإعلام والفكر المتطرف، وسبل استعادة دور الإعلام كحصن فكري للأمة.

وقد أثنى الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، رئيس لجنة المناقشة على الرسالة واعتبرها نموذجًا للجرأة الفكرية والطرح العميق، مشيدًا بالشجاعة في تناول هذا الملف الشائك، بينما وصفها الدكتور محمود مسلم، عضو مجلس الشيوخ ورئيس لجنة الثقافة ووالسياحة والآثار والاعلام بمجلس الشيوخ، بأنها “دراسة على درجة عالية من المهنية والرؤية المستقبلية”.

تألفت اللجنة من كبار الشخصيات في الدولة.

لجنة الإشراف والمناقشة

تألفت اللجنة من كبار الشخصيات في الدولة، على رأسهم:

الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة – رئيس لجنة الإشراف.

الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والاثار والإعلام بمجلس الشيوخ.

اللواء أركان حرب بهاء الدين الحريشي، مستشار الأكاديمية العسكرية.

اللواء الدكتور محمد الألفي، مساعد أول وزير الداخلية.

اللواء أ. ح ممدوح الجزار، مستشار كلية الدفاع الوطني.

حضور رفيع المستوى

حضور رفيع المستوى

شهدت المناقشة حضورًا مكثفًا لنخبة من القيادات الوطنية، وأعضاء السلطة التشريعية، والقوات المسلحة والشرطة والإعلاميين، والخبراء الأمنيين والعسكريين، والمحافظين وكان في مقدمتهم:

اللواء أركان حرب خالد شعيب، محافظ مطروح واللواء أركان حرب عاطف عبدالرؤوف مدير الاكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية واللواء أركان حرب حسام عكاشة، مدير كلية الدفاع الوطني واللواء عادل حلمي، قطاع الأمن الوطني والدكتور بلال حبش، نائب محافظ بني سويف والدكتور عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد والاستاذ ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل الديمقراطى واللواء وليد أبوالدهب، وكيل مجلس الدفاع الوطني برئاسة الجمهورية والنائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسين والنائبة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسين والنائبة الدكتورة مي البطران، عضو مجلس النواب والنائب أسامة شرشر، رئيس مجلس إدارة جريدة النهار. والدكتور جمال شعبان، استشاري القلب وعميد معهد القلب السابق والكاتب الصحفي جمال حسين، رئيس تحرير الأخبار المسائي عضو مجلس إدارة مؤسسة اخبار اليوم والدكتور عمر علم الدين المحاضر بالكلية العسكرية والدكتور حسن هجرس نائب رئيس حزب الجيل عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسين والمستشار أحمد العادلي، رئيس محكمة الإرهاب والمستشار مصطفى علام، المحامي العام لنيابات النقض والمستشار الدكتور جون طلعت، المحامي الأول لنيابات النقض والدكتورة أسماء النص، الأكاديمية الوطنية للتدريب واللواء مجدى السميرى مساعد الوزير لمكافحة المخدرات والعقيد احمد شعيب واللواء محمد عبدالرحمن والإعلامي محمد نشات الديهى مدير مكتب روسيا اليوم بالقاهرة والاعلامية اسراء يعقوب مذيعه بقناة MBC مصر والاعلامى حمزه احمد رئيس تحرير موقع ذائد.

كما حضر المستشار محمد عمر، وكيل هيئة قضايا الدولة ولفيف من قيادات الأجهزة والقطاعات..

كما حضر المستشار محمد عمر، وكيل هيئة قضايا الدولة والمستشار القانوني لمحافظ القاهرة واللواء إبراهيم عوض، مستشار المحافظ للمتابعة والدكتورة أميرة خميس، مديرة المكتب الفني لمحافظ القاهرة والسيد عادل سلام، رئيس مجلس إدارة فنادق أولدن فيك والمستشار إسلام فراج، وكيل مجلس الدولة واللواء أحمد الدميري، رئيس قطاع العلاقات العامة بمحافظة القاهرة المستشار محمد مشهور، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والعميد محمد داوود، مدير الإعلام بوزارة البترول والمستشار محمد مخلوف، المستشار الاعلامى لمحافظ البحر الأحمر.

والدكتور عزت إلياس مستشار وزير الشباب والرياضة والكاتبه الصحفية سعاد محمد رئيس محلس ادارة صوت العرب نيوز والكاتب الصحفى والاعلامى فتحى سليمان مدير موقع القاهرة ٢٤ ورئيس تحرير أخبار قناة TEN والكاتب الصحفي شريف بديع النور مدير تحرير مجلة الشباب الاهرام والمستشار علي النصري، رئيس نيابة التجمع.

و الكاتب الصحفي مجدي عصام مساعد رئيس تحرير بوابه اخبار اليوم والكاتبه الصحفيه هبه على مدير تحرير مجلة الاذاعة والتليفزيون والكاتب الصحفي باسم دياب رئيس قسم الحوادث مسئول ملف الامنى بمديرية من القاهرة والكاتب الصحفي محمد الهواري، نائب رئيس تحرير الأخبار والمقدم بهاء رشوان، مرور الغربية.

و الدكتور محمد عبدالباري، أستاذ المحاسبة بجامعة سوهاج. والمهندس ياسر سليمان والدكتوره ايمان عبدالبارى استاذ هندسة الطيران بكلية الطيران

و الدكتورة مروة خالد شعيب، الجهاز النفسي للقوات المسلحة والدكتورة أمل عبدالحفيظ، استشاري الباطنة والإعلامي مصطفى ميزار، مذيع بالتليفزيون المصري والمهندس أحمد عبداللاه، مكتب رئيس الشركة المصرية للاتصالات والدكتور محمد همام، سفير منظمة العدل الدولية وأمين حزب الجيل بالقاهرة والعقيد احمد الرفاعى مدير مكتب مساعد الوزير لشرطة النقل والمواصلات والعقيد دكتور محمود صلاح مركز البحوث كلية الشرطة والدكتور حسام شاكر، مستشار رئيس جامعة الأزهر ووالإعلامي تامر مجدي قناة المحور

والكاتب الصحفى ايهاب الخطيب مدير تحرير الوطن رئيس قناة النادى الاهلى ومحمود مقلد، رئيس اتحاد المصريين في فيينا والأستاذ أحمد جمال، المكتب الإعلامي لوزيرة التضامن الاجتماعي والأستاذ علاء مدبولي، مكتب محافظ القاهرة والدكتورة أميرة مرسي والدكتور عبدالغني صلاح، مستشار وزير الإعلام الكويتي والمهندس أحمد الباز، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

معركة مصر مع الإرهاب ليست فقط أمنية

قيمة سلاح الوعي في مواجهة الإرهاب

في الختام، تؤكد هذه الرسالة العلمية أن معركة مصر مع الإرهاب ليست فقط أمنية، بل هي معركة فكرية وإعلامية وثقافية، تخاض على كافة الجبهات، بسلاح الكلمة والعلم والوعي. ويعد ما قدمه الباحث محمد كمال نموذجًا مشرفًا لما يجب أن يكون عليه الباحث الوطني الواعي بتحديات أمته، المتسلح بالعلم، والمؤمن بدور الإعلام في بناء الوعي وصون الدولة المصرية من دعاوى التطرّف والانقسام.

كما تجسد هذه الرسالة ملحمة فكرية وعلمية وطنية تُعبّر عن التكامل بين القيادة السياسية والأمنية والعسكرية والفكرية في الدولة المصرية. وهي برهان حي على أن القوات المسلحة المصرية، بما تملكه من مؤسسات تعليمية واستراتيجية رفيعة، ليست فقط درعًا للوطن، بل أيضًا عقلًا واعيًا وسندًا علميًا في معركة بناء الإنسان والفكر والمجتمع.

بعد مناقشة الرسالة

جانب من المناقشة

جانب من المناقشة

جانب من المناقشة

جانب من المناقشة

جانب من المناقشة

لحظة حصول محمد كمال على الزمالة

جانب من المناقشة

جانب من المناقشة

جانب من المناقشة

جانب من المناقشة

جانب من المناقشة

جانب من المناقشة

جانب من المناقشة

جانب من المناقشة

جانب من المناقشة

جانب من المناقشة