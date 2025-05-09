الرئيس السيسي يشارك في احتفالات الذكرى الـ80 للنصر في موسكو (فيديو)

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أحمد جودة - القاهرة - الرئيس السيسي يشارك في احتفالات الذكرى الـ80 للنصر

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، في العرض العسكري المقام بالساحة الحمراء في العاصمة الروسية موسكو، إحياءً للذكرى الثمانين للانتصار في الحرب الوطنية العظمى وتأتي هذه المشاركة تأكيدًا على مكانة مصر على الساحة الدولية، وحرص القيادة المصرية على تعزيز التعاون الثنائي مع الدول الكبرى، لا سيما روسيا التي تربطها بالقاهرة علاقات ممتدة في مجالات متعددة، على رأسها التعاون العسكري والاقتصادي والسياسي.

وقد حظيت المناسبة بحضور عدد كبير من قادة وزعماء الدول، يتقدمهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي استقبل ضيوفه في فعالية تكتسب أهمية رمزية كبيرة لدى الشعب الروسي، كونها تخلد ذكرى النصر في الحرب العالمية الثانية، التي كان لها تأثير بالغ في صياغة ملامح النظام العالمي بعد عام 1945.

https://www.youtube.com/live/HrVQ-8TfQh0?si=pIrJO3psDEPJjmfH

الرئيس السيسي في قلب الاحتفال الرسمي بالعرض العسكري



شارك الرئيس السيسي في العرض العسكري الرسمي الذي أقيم في الساحة الحمراء، والتي تعد رمزًا وطنيًا للانتصارات الروسية الكبرى. وشهد العرض استعراضًا للقوة العسكرية الروسية، مع عروض مهيبة شاركت فيها مختلف أفرع القوات المسلحة الروسية، تعبيرًا عن الفخر بالانتصار التاريخي على قوى الفاشية.

مأدبة غداء رسمية على شرف القادة المشاركين



وعقب العرض العسكري، لبّى الرئيس عبد الفتاح السيسي دعوة نظيره الروسي فلاديمير بوتين لحضور مأدبة الغداء التي أُقيمت على شرف القادة والرؤساء المشاركين في الاحتفال وشكلت المأدبة مناسبة إضافية لتعزيز التواصل الثنائي والديبلوماسي، وسط أجواء احتفالية تؤكد روح التقدير المتبادل بين موسكو وشركائها الدوليين.

رمزية المشاركة المصرية في هذه الذكرى التاريخية



وتأتي مشاركة الرئيس السيسي في هذا الحدث تأكيدًا على الحضور الفاعل لمصر في المحافل الدولية، وتعزيزًا لأواصر الصداقة والتعاون مع الجانب الروسي كما تعكس المشاركة احترام مصر للرمزية التاريخية للحرب الوطنية العظمى، وتقديرها للتضحيات التي بذلتها شعوب العالم من أجل إنهاء الفاشية وتحقيق السلام.