عاجل ـ الرئيس السيسي يشارك في العرض العسكري بموسكو في ذكرى النصر الروسي

أحمد جودة - القاهرة - السيسي في الساحة الحمراء.. حضور مصري بارز في احتفالات روسيا بالذكرى الثمانين

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في العرض العسكري المقام بالساحة الحمراء في العاصمة الروسية موسكو، وذلك بمناسبة الذكرى الثمانين للانتصار في الحرب الوطنية العظمى وجاءت هذه المشاركة بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وبحضور عدد من القادة والرؤساء من مختلف دول العالم.

مصر وروسيا.. تقارب سياسي يتجدد في مشهد عسكري تاريخي

ويعكس حضور الرئيس السيسي هذا الحدث التاريخي المهم عمق العلاقات المصرية الروسية، وحرص مصر على تعزيز التعاون مع روسيا في مختلف المجالات، بما في ذلك العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما لبى الرئيس السيسي دعوة مأدبة الغداء الرسمية التي أقامها الرئيس بوتين على شرف القادة المشاركين، في لفتة تعكس التقدير المتبادل وتعزز من مستوى التواصل بين قيادات الدول المشاركة.