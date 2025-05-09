بوتين يستقبل السيسي في الساحة الحمراء بموسكو خلال احتفالات الذكرى الـ80 لعيد النصر

أحمد جودة - القاهرة - بوتين يستقبل السيسي في الساحة الحمراء بموسكو

استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، نظيره المصري عبدالفتاح السيسي، في الساحة الحمراء بالعاصمة موسكو، وذلك تمهيدًا لانطلاق فعاليات الذكرى الثمانين لعيد النصر، أحد أبرز المناسبات الوطنية في روسيا.

وشهدت الساحة الحمراء حضورًا دبلوماسيًا رفيع المستوى، بمشاركة عدد من قادة وزعماء العالم، الذين لبوا دعوة موسكو للاحتفال بهذه المناسبة التاريخية التي تُخلّد انتصار روسيا على النازية في الحرب العالمية الثانية.

السيسي يشارك في احتفالات عيد النصر

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الجمعة، إلى موسكو للمشاركة في احتفالات عيد النصر الروسي، حيث انضم إلى العديد من رؤساء الدول والزعماء المدعوين لهذا الحدث الضخم.

وتعد مشاركة مصر في هذه المناسبة تعبيرًا عن العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع بين البلدين، وتأكيدًا على التضامن الدولي مع الشعب الروسي في ذكرى نصره الكبير.

بوتين يستقبل الزعماء ويتبادل الصور التذكارية

حرص الرئيس فلاديمير بوتين على استقبال الرئيس السيسي وجميع الزعماء المشاركين في مقر الاحتفال، حيث التقطت الصور التذكارية الرسمية في أجواء احتفالية مهيبة.

وشهد الاستقبال ترحيبًا حارًا من الجانب الروسي، وتغطية إعلامية موسعة من قبل وسائل الإعلام المحلية والدولية، التي أولت الحدث اهتمامًا خاصًا.

رمزية الساحة الحمراء في احتفالات عيد النصر

تمثل الساحة الحمراء موقعًا تاريخيًا بالغ الرمزية في روسيا، إذ تقام فيها الاحتفالات الرسمية والعروض العسكرية في عيد النصر الذي يصادف 9 مايو من كل عام.

وتحرص القيادة الروسية على دعوة حلفائها وأصدقائها في العالم لحضور هذه المناسبة التي تجسّد روح النصر والوحدة الوطنية الروسية، وتُعيد للأذهان تضحيات ملايين الجنود الروس خلال الحرب العالمية الثانية.