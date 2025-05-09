تعرف على موعد انضمام محمد علي بن رمضان في تدريبات الأهلي

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 9 مايو 2025 03:36 مساءً - كشفت تقارير إعلامية تونسية عن موعد انتظام التونسي محمد علي بن رمضان لاعب فرينكفاروزي المجري، في تدريبات الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، بعد انضمامه لصفوف الفريق الأحمر.

وذكر موقع "نسمة سبورت"، أن محمد علي بن رمضان سينتظم في التدريبات مع الأهلي في بداية الأسبوع المقبل، بينما سيخضع لبرنامج تأهيلي خاص بمناسبة كأس العالم للأندية.

ونجح الأهلي في حسم صفقة محمد علي بن رمضان بعد الاتفاق على جميع التفاصيل المالية الخاصة باللاعب، والذي سيكون عقده مع النادي لمدة أربعة مواسم، وكذلك حسم الأمور المالية للصفقة مع ناديه المجري.

وكان تاماس هاجنال، المدير الرياضي لنادي فرينكفاروزي المجري، قد أعلن، مساء أمس، الجمعة، الاتفاق مع الأهلي للتعاقد مع الدولي التونسي محمد علي بن رمضان، وقال المدير الرياضي لنادي فرينكفاروزي في تصريحات نقلتها شبكة M4 Sport التليفزيونية في المجر: "بن رمضان سيكون لاعبًا في الأهلي بدءًا من الموسم المقبل".

وأضاف: "الأهلي تواصل معنا عدة مرات بشأن ضم بن رمضان، وفي الآونة الأخيرة، ازدادت هذه الاتصالات بين الناديين"، متابعاً، "تم التوصل خلال الساعات الماضية إلى اتفاق بين الناديين، تم توقيع العقود، ووقع اللاعب أيضًا، بالنسبة لنا، صفقة انتقال بن رمضان إلى الأهلي تعد مربحة للغاية".

وأوقعت قرعة بطولة كأس العالم للأندية 2025 النادي الأهلي في المجموعة الأولى مع إنتر ميامي الأمريكي وبالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي

ويشارك في البطولة 32 ناديًا تم تقسيم الفرق إلى 8 مجموعات كل مجموعة مكونة من أربعة فرق، على أن يتأهل الأول والثاني عن كل مجموعة، وبداية من دور الـ 16 تُقام مباراة واحدة والفائز يتأهل للدور القادم، كما لن يكون هناك مباراة لتحديد المركزين الثالث والرابع.

النظام الجديد لكأس العالم للأندية يشهد مشاركة 32 ناديًا بصورة إجمالية، تم تقسيمها على النحو التالي، 12 ناديًا من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بالإضافة إلى أربعة أندية من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ومثلها لكل من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم، بالإضافة إلى ستة أندية من اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، وفريق من اتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم، وفريق من الدولة المستضيفة للبطولة.

تأهل الأهلى إلى كأس العالم للأندية بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أفريقيا 20\2021، علمًا أنه حقق اللقب مرة أخرى في موسم 22\2023 حيث استعاد لقبه من الوداد المغربي الذي خسر النهائي أمامه موسم 21\2022، والذي رافق الأهلي كممثل عن القارة الأفريقية باعتباره بطل إحدى النسخ الأربع الماضية، كما توج الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا مرة أخرى موسم 23\2024، مما سمح لناديى صن داونز الجنوب أفريقي، والترجي التونسي بالتأهل عبر مسار التصنيف.

محمد علي بن رمضان بقميص الاهلي