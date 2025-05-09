خلال مشادة كلامية.. ضبط متهم أشهر سلاح أبيض ضد أخر في الإسكندرية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 9 مايو 2025 02:30 مساءً - فى إطار كشف ملابسات تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله أحد الأشخاص يحمل سلاح أبيض أثناء مُشادة كلامية بينه وآخر وقيام الأهالى بالفض بينهما.

بالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين الشخص الظاهر بمقطع الفيديو وآخر بدائرة قسم شرطة أول المنتزه قام خلالها بإشهار السلاح الأبيض والتلويح به وقام الأهالى بالفض بينهما فى حينه.

تم تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو "له معلومات جنائية" وبحوزته السلاح الأبيض (المستخدم فى إرتكاب الواقعة)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.