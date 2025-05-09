ضبط 4 عناصر إجرامية تخصص نشاطهم الإجرامى فى جلب كميات من المواد المخدرة للإتجار بها

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 9 مايو 2025 02:30 مساءً - إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية فى توجيه الضربات الإستباقية لجالبى المواد المخدرة تمهيداً للإتجار بها.. فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام (4 عناصر إجرامية) بمحاولة جلب كميات من المواد المخدرة تمهيداً للإتجار بها.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم بدوائر أقسام شرطة "أول وثان العامرية ، برج العرب" بالإسكندرية ، وبحوزتهم (أكثر من 47 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 6 كيلو جرام لمخدر الهيروين).. هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من(5 مليون جنيه تقريباً).

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.