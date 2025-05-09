ضبط عنصرين إجراميين حاولا غسل 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات بمدينة نصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 9 مايو 2025 02:30 مساءً - استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.. فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام (عنصرين إجراميين "يحملان جنسية إحدى الدول") بمحاولة إصباغ الشرعية على الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى خارج البلاد المتخصص فى تهريب ونقل المواد المخدرة من خلال شراء العقارات والسيارات.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة، وبحوزتهما (كمية من مخدرى "الحشيش ، الآيس" – عدد من الأقراص المخدرة – سيارتين – مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية").. هذا وقد قدرت إجمالى القيمة المالية التى إضطلع العنصران بغسلها بحوالى (50 مليون جنيه).

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.