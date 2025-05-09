مناقشة قانون الإيجار القديم تحت قبة البرلمان الأحد القادم

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 9 مايو 2025 02:30 مساءً - تواصل اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، و الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب والمعنية، مناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة" الأسبوع المقبل ، حيث تعقد عدد من جلسات الاستماع بمشاركة الجهات المعنية.

وفي هذا السياق أعلنت اللجنة برئاسة النائب محمد عطية الفيومى، رئيس لجنة الإسكان، الاستماع للملاك خلال اجتماع اللجنة يوم الأحد المقبل، وعقد جلسة أخرى يوم الأثنين المقبل، للاستماع للمستأجرين ، وذلك في إطار النهج الذي تنتهجه اللجنة للسماع لكافة الأطراف بشأن الإيجار القديم، وذلك تنفيذا لتوجيهات المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بشأن عقد جلسات حوار مجتمعى والاستماع لكافة الأطراف لضمان تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة.

الجدير بالذكر أن ، اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن 36% من وحدات الإيجار القديم بقيمة إيجارية أقل من 50 جنيها، بواقع أكثر من 500 ألف وحدة، متابعا:" هناك وحدات سكنية بنظام الإيجار القديم، تدفع نحو 175 قرشا، مشيرا إلى أن نحو 20% من الواحدت بواقع 327 ألف وحدة تدفع أجرة مابين 50 إلى 100 جنيه، كاشفا أن 1942 وحدة بنظام الإيجار القديم، بنسبة 2% من حجم الوحدات يدفع أكثر من 900 جنيه، لافتا إلى أن إجمالي الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم وفقا لتعداد 2017، بلغ إجمالي الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم 3 ملايين وأكثر من 19 ألف وحدة، بينها مليون 879 ألفا و 746 مخصصة للسكن، بينما 575 ألف للعمل، أما المخصص للسكن والعمل 9307.