محمد صلاح يحصد جائزة "لاعب الموسم" من رابطة الكتاب 22 مايو

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 9 مايو 2025 01:33 مساءً - يتسلم محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" موسم 2024 – 2025 يوم 22 مايو الجاري في حفل ينظمه رابطة الكتاب الإنجليز، وفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية.

وتوج محمد صلاح، نجم ليفربول، بجائزة أفضل لاعب في العام من رابطة كتاب كرة القدم، ليصبح ثاني لاعب في التاريخ يفوز بالجائزة ثلاث مرات، بعد قيادته ليفربول لتحقيق ثاني ألقابه في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال خمسة أعوام.

أعلنت رابطة الكتاب عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" فوز محمد صلاح بالجائزة بعدما حقق صاحب الـ 32 عامًا، إنجازًا استثنائيًا بحصوله على أكبر هامش من الأصوات في هذا القرن، حيث نال نحو 90% من الأصوات التي تم الإدلاء بها، وهو ما يعكس مدى هيمنته على منافسة هذا العام.

وحصل محمد صلاح على 90% من إجمالي الأصوات من إجمالي المشاركين في إختيار أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، متفوقًا على فيرجيل فان دايك الذي حل ثانياً في القائمة، ثم ألكسندر إيزاك مهاجم نيوكاسل يونايتد في المرتبة الثالثة.

ويتصدر محمد صلاح حاليًا قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 28 هدفًا، بالإضافة إلى تصدره قائمة الأكثر صناعة للأهداف برصيد 18 تمريرة حاسمة، كما قاد محمد صلاح فريقه ليفربول للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة العشرين في تاريخه.

ويحتاج محمد صلاح إلى تسجيل 8 أهداف فيما تبقى من الموسم، حتى يكون أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف في الدوري الإنجليزي بموسم واحد والذي حققه هالاند مهاجم مانشستر سيتي برصيد 36 هدفاً.

كما يتطلع النجم المصري لصناعة هدفين من أجل اعتلاء قائمة أكثر اللاعبين تقديما للتمريرات الحاسمة في تاريخ الدوري بموسم واحد، حيث يتصدرها حاليًا تييري هنري برصيد 20 تمريرة حاسمة.

في حين يفصل محمد صلاح مساهمة تهديفية واحدة (التسجيل أو الصناعة) من أجل الانفراد بصدارة جدول ترتيب أكثر اللاعبين مساهمة بالأهداف في موسم واحد عبر تاريخ الدوري الإنجليزي، حيث يتصدر آلان شيرر وآندي كول القائمة برصيد 47 مساهمة تهديفية.

ويحتاج محمد صلاح صاحب الـ185 هدفاً لمواصلة تسجيل الأهداف فى المباريات المتبقية لفريق ليفربول من أجل الوصول للهدف 188 وتخطي أندي كول مهاجم مانشستر يونايتد الأسبق، ليحتل المركز الرابع في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي عبر التاريخ.

ويتصدر آلان شيرار أسطورة نادي نيوكاسل يونايتد ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي عبر التاريخ برصيد 260 هدفًا، وخلفه هاري كين هداف توتنهام هوتسبير السابق برصيد 213 هدفًا، وواين روني نجم مانشستر يونايتد المعتزل برصيد 208 أهداف.

وأصبح محمد صلاح أعلى لاعب في تاريخ ليفربول من حيث المساهمات التهديفية في موسم واحد برصيد 46 مساهمة متفوقاً على رقمه السابق "42 مساهمة" في موسم 2017 – 2018 والذي كان متساوياً به مع لويس سواريز في موسم 2013 – 2014.