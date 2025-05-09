إعلام عبرى: العلاقة بين ترامب ونتنياهو وصلت لأدنى مستوياتها

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 9 مايو 2025 12:31 صباحاً - قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" نقلا عن مسئول إسرائيلى حول الأزمة بين ترامب ونتنياهو " إنه لا يعقل أن نطلب من حليف معلومات عن اتفاق يخص معركة مشتركة ولا يرد إلا بعد يوم".

وأكد مقربين من ترامب " لم نقتنع بما قدمه نتنياهو من تبرير بخصوص التلاعب بمستشار الأمن القومى المقال".

وأضافوا "نتنياهو يتلاعب بنا ولا ينفذ ما اتفقنا عليه ولا يريد المضى قدما فى توافقات".

وأكدوا "يمكننا القول بوضوح إن العلاقة بين ترامب ونتنياهو وصلت لأدنى مستوياتها، مشيرين إلى أن "نريد تنفيذ خطوات تخدم مصالحنا ونتنياهو يرفض التعاون لدعم هذه الخطوات".

وأضافوا "الواضح أن على نتنياهو اتخاذ الخطوات المطلوبة لتحقيق تصورات ترمب بالشرق الأوسط".

وأكد مسئول إسرائيلى "ما نفكر فيه حقا الآن هو أن ترامب يهمش نتنياهو حتى يعود للمسار الصحيح".